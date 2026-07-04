Почти половина поляков поддерживают позицию президента Навроцкого в конфликте с Украиной - опрос
Киев • УНН
Опрос SW Research показал, что 42,6% поляков поддерживают президента Кароля Навроцкого в споре с Украиной. Позицию правительства Туска одобряют 32,5% респондентов.
Большинство поляков (42,6%) поддерживают позицию президента страны Кароля Навроцкого по конфликту с Украиной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного SW Research для польского издания Onet, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что позицию польского правительства (премьер-министра Дональда Туска и министра иностранных дел Радослава Сикорского) одобряют 32,5% респондентов.
При этом 14,6% не высказали своего мнения в пользу ни одной из сторон, а 10,4% не интересуются этой темой.
Контекст
Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.
Решение было принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА".
Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал спор между президентами Польши и Украины Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским, заявив, что эскалация конфликта выгодна прежде всего россии.
В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что решение президента Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого Орла было "неадекватным".
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