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Почти половина поляков поддерживают позицию президента Навроцкого в конфликте с Украиной - опрос

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Опрос SW Research показал, что 42,6% поляков поддерживают президента Кароля Навроцкого в споре с Украиной. Позицию правительства Туска одобряют 32,5% респондентов.

Почти половина поляков поддерживают позицию президента Навроцкого в конфликте с Украиной - опрос

Большинство поляков (42,6%) поддерживают позицию президента страны Кароля Навроцкого по конфликту с Украиной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного SW Research для польского издания Onet, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что позицию польского правительства (премьер-министра Дональда Туска и министра иностранных дел Радослава Сикорского) одобряют 32,5% респондентов.

При этом 14,6% не высказали своего мнения в пользу ни одной из сторон, а 10,4% не интересуются этой темой.

Контекст

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Решение было принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА".

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал спор между президентами Польши и Украины Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским, заявив, что эскалация конфликта выгодна прежде всего россии.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что решение президента Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого Орла было "неадекватным".

Туск заявил, что Польше следует осторожно подходить к обязательствам по помощи Украине03.07.26, 17:25 • 3126 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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