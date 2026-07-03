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Туск заявил, что Польше следует осторожно подходить к обязательствам по помощи Украине

Киев • УНН

 • 1394 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости осторожного подхода к обязательствам по финансовой помощи Украине на предстоящем саммите НАТО. Он подчеркнул, что Польша несет основное бремя защиты восточной границы ЕС.

Туск заявил, что Польше следует осторожно подходить к обязательствам по помощи Украине

Польша должна быть осторожна с обещаниями дальнейшей финансовой помощи Украине на следующем саммите НАТО в Анкаре, заявил в пятницу премьер-министр Дональд Туск, добавив, что в Варшаве всё более скептически настроены по отношению к восточному соседу. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Польша несёт собственную большую ответственность за защиту восточной границы Европейского Союза", — сказал Туск на пресс-конференции в Варшаве. "Украина воюет, но Польша несёт основное бремя защиты границы и нуждается в особом отношении".

Туск отметил, что уже дал указания министрам иностранных дел и обороны относительно позиции Польши на саммите. В то же время он подчеркнул, что Польша продолжит поддерживать Украину в войне с россией.

Пока не до конца понятно, шла ли речь о заявлении, которое лидеры НАТО планируют принять в столице Турции. По данным Bloomberg, в проекте совместного заявления союзники могут обязаться выделить €70 млрд ($80 млрд) помощи Украине в 2026–2027 годах.

Польша и Украина находятся во всё более сложном историческом споре. Конфликт обострился после того, как президента Владимира Зеленского лишили высшей государственной награды Польши из-за присвоения украинскому военному подразделению названия в честь националистических формирований времён Второй мировой войны.

В Киеве Украинскую повстанческую армию (УПА) считают силой, которая вела партизанскую борьбу за независимость во время и после войны. В Варшаве же её обвиняют в геноциде из-за участия в убийстве примерно 100 тысяч поляков на Волыни в 1943–1945 годах.

Туск также заявил, что после встречи министров иностранных дел обеих стран в Варшаве появились признаки того, что Украина может предпочесть обсуждать сложное прошлое, а не обострять напряжённость.

Польше и Украине нужен честный разговор, а не обострение напряженности - Туск03.07.26, 16:29 • 1924 просмотра

Ольга Розгон

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