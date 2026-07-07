В Украине отреагировали на инициативу Польши ввести наказание за "пропаганду идеологии ОУН-УПА" и призвали к взвешенности

Официальный Киев предостерегает польскую сторону от односторонних эскалационных шагов и внимательно следит за рассмотрением законопроекта, который предлагает приравнять публичную пропаганду идеологии ОУН и УПА к пропаганде нацизма, коммунизма или фашизма. Вместо этого Украина предлагает сосредоточиться на конкретных усилиях по снижению напряженности. Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихый, передает УНН.

Украина внимательно следит за ходом рассмотрения в Сейме Республики Польша законопроекта о внесении изменений в Закон об Институте национальной памяти и Уголовный кодекс. Призываем польскую сторону к благоразумию и взвешенности - заявил Тихый.

В МИД подчеркнули, что для Украины Польша была и остается стратегическим партнером в противодействии российской агрессии, европейской интеграции, экономическому сотрудничеству, межчеловеческим связям и другим сферам. И добавили - "мы благодарны Польше и польскому народу за оказанную с 2022 года поддержку".

Убеждены, что чувствительные исторические темы требуют профессионального диалога на основе взаимного уважения, а не использования в политической риторике. Украина не ищет дальнейшего обострения украинско-польских отношений и рассчитывает на аналогичный подход с польской стороны. Все решения должны исходить из стратегической важности украинско-польского партнерства, а не ситуативных электоральных достижений - добавил Тихый.

В МИД также предостерегли польскую сторону от односторонних эскалационных шагов.

Вместо этого Украина предлагает сосредоточиться на конкретных усилиях по снижению напряженности, в частности тех, о которых шла речь во время недавней встречи на министерском уровне, привлечении существующих двусторонних механизмов и инструментов, максимальном использовании дипломатического инструментария и активизации профессионального исторического диалога в рамках Польско-украинского конгресса историков. Убеждены, что Украина и Польша обречены на добрососедство ради защиты нашей независимости, свободы и безопасности от общего врага в москве - резюмировал Тихий.

Контекст

Сейм Польши рассматривает законопроект, который предлагает приравнять публичную пропаганду идеологии ОУН и УПА к пропаганде нацизма, коммунизма или фашизма. Документ предусматривает уголовную ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним

Ранее глава МИД Сибига заявил, что Украина настроена на продолжение конструктивного диалога с Польшей, в том числе по чувствительным историческим вопросам. Он подчеркнул, что украинская сторона и впредь будет выдавать разрешения на проведение польской стороной поисковых и эксгумационных работ.

Кроме того, Киев предложил Варшаве пакет антикризисных шагов для углубления взаимопонимания между странами. Речь идет о проведении консультаций между министерствами иностранных дел, встрече историков и привлечении религиозных деятелей к двустороннему диалогу.