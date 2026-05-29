Журналисты раскрыли тайны воспитания сыновей путина и кабаевой: миллионы на гувернанток и запрет тем об ЛГБТ

$44.300.0251.540.03
ukenru
28 мая, 16:32 • 16480 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 39562 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 27344 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 26529 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 24341 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01 • 16679 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59 • 16135 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
28 мая, 13:26 • 13348 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
28 мая, 13:18 • 12989 просмотра
ЕС одобрил выплату для Украины в рамках Ukraine Facility почти 2,8 млрд евро
28 мая, 12:58 • 30257 просмотра
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
3.6м/с
79%
748мм
Популярные новости
Полицейские в Донецкой области избили ребенка и положили на капот авто - Лубинец отреагировал28 мая, 17:33 • 16817 просмотра
WTA заставила Олейникову снять патч полка Калиновского на Ролан Гаррос-2026Video28 мая, 17:45 • 13163 просмотра
Оккупанты ликвидировали своих же наемников на Александровском направлении во время "friendly fire"Video28 мая, 18:35 • 5552 просмотра
Олейникова одержала победу в матче второго круга Ролан Гаррос-202628 мая, 19:02 • 13787 просмотра
В Румынии дрон упал на многоэтажку, после взрыва вспыхнул пожар00:22 • 14995 просмотра
публикации
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг28 мая, 12:58 • 30259 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto28 мая, 12:40 • 33293 просмотра
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста28 мая, 12:30 • 28931 просмотра
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot28 мая, 11:52 • 30606 просмотра
Какие дома в блэкауты и летнюю жару станут самыми опасными для жизни без кондиционера и как спасатьсяPhoto28 мая, 11:23 • 32143 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Скотт Бессент
Владимир Зеленский
Антониу Гутерриш
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Швеция
Реклама
УНН Lite
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 19778 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 29437 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 83263 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 58833 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 74023 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
Отопление
MIM-104 Patriot

Журналисты раскрыли тайны воспитания сыновей путина и кабаевой: миллионы на гувернанток и запрет тем об ЛГБТ

Киев • УНН

 • 2024 просмотра

На воспитание сыновей путина и кабаевой тратят 3,5 миллиона рублей ежемесячно. Иностранным гувернанткам запрещено обсуждать с детьми политику и ЛГБТ.

Журналисты раскрыли тайны воспитания сыновей путина и кабаевой: миллионы на гувернанток и запрет тем об ЛГБТ

На оплату труда гувернанток для младших сыновей владимира путина и алины кабаевой ежемесячно тратят не менее 3,5 миллиона рублей. Об этом говорится в расследовании проекта "Система", связанного с "Медузой", пишет УНН.

Детали

Журналисты утверждают, что по состоянию на начало 2026 года с детьми работали как минимум три иностранные гувернантки – гражданки Боснии и Герцеговины, Германии и ЮАР. Они официально были оформлены как "ведущие переводчики" медицинского центра "Согаз", связанного с окружением путина. По данным расследования, часть выплат сотрудницам могли передавать наличными.

Вокруг москвы развернули более 100 систем ПВО - резиденцию путина скрыли на карте "Яндекса"09.05.26, 14:07 • 4653 просмотра

В документах отмечается, что детей обучали иностранным языкам по специальной программе. В частности, старший сын Иван в три года уже изучал английский и немецкий языки. Родственница кабаевой олеся федина требовала, чтобы ребенок до четырех лет находился в постоянной "языковой ванне", а его английский "был связным, как речь грамотного европейца".

Также в контрактах персонала содержались жесткие ограничения. Работникам запрещали навязывать детям политические или религиозные взгляды, а также "ни при каких обстоятельствах не касаться тем, связанных с ЛГБТ". Кроме того, гувернантки были обязаны проходить регулярные медицинские обследования и ежедневно составлять детальные отчеты о своей работе.

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой 05.09.24, 10:33 • 177063 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Босния и Герцеговина
Южная Африка
Германия