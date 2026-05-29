Журналисты раскрыли тайны воспитания сыновей путина и кабаевой: миллионы на гувернанток и запрет тем об ЛГБТ
Киев • УНН
На воспитание сыновей путина и кабаевой тратят 3,5 миллиона рублей ежемесячно. Иностранным гувернанткам запрещено обсуждать с детьми политику и ЛГБТ.
На оплату труда гувернанток для младших сыновей владимира путина и алины кабаевой ежемесячно тратят не менее 3,5 миллиона рублей. Об этом говорится в расследовании проекта "Система", связанного с "Медузой", пишет УНН.
Детали
Журналисты утверждают, что по состоянию на начало 2026 года с детьми работали как минимум три иностранные гувернантки – гражданки Боснии и Герцеговины, Германии и ЮАР. Они официально были оформлены как "ведущие переводчики" медицинского центра "Согаз", связанного с окружением путина. По данным расследования, часть выплат сотрудницам могли передавать наличными.
В документах отмечается, что детей обучали иностранным языкам по специальной программе. В частности, старший сын Иван в три года уже изучал английский и немецкий языки. Родственница кабаевой олеся федина требовала, чтобы ребенок до четырех лет находился в постоянной "языковой ванне", а его английский "был связным, как речь грамотного европейца".
Также в контрактах персонала содержались жесткие ограничения. Работникам запрещали навязывать детям политические или религиозные взгляды, а также "ни при каких обстоятельствах не касаться тем, связанных с ЛГБТ". Кроме того, гувернантки были обязаны проходить регулярные медицинские обследования и ежедневно составлять детальные отчеты о своей работе.
