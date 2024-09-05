Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Центр "Досье" — некоммерческий проект Михаила Ходорковского выпустил расследование о сыновьях российского диктатора Владимира Путина и бывшей гимнастки Алины Кабаевой. УНН пересказывает основные моменты.

"Сыновья Владимира Путина и Алины Кабаевой, Иван Путин и Владимир Путин (младший) (…) Их нельзя найти в государственных базах данных, с младенчества у них есть документы прикрытия, которые в основном делают для разведчиков и людей под госзащитой. Их даты рождения знают только ближайшие родственники. Они не летают обычными рейсами, у них отдельные самолеты. Они не посещают детские сады и школы, им нанимают гувернеров. Они живут в резиденциях под охраной ФСО, ходят на яхтах и ездят на бронепоезде, почти не общаются со сверстниками и редко видят отца", - говорится в расследовании журналистов.

Как сказано в материале, старший сын Иван сопровождал мать во время ее визита на фестиваль художественной гимнастики "Алина-2023".

Журналисты-расследователи указывают, что во время работы над материалом нашли несколько десятков фотографий старшего сына Владимира Путина. Но по этическим соображениям решили не публиковать снимки.

Как рассказал в интервью "Настоящему времени" журналист проекта "Досье" Илья Рождественский работа над материалом велась более полутора лет. Были собраны материалы из открытых источников и в процессе их сбора журналистам удалось установить контакт с лицом, работающим в резиденции путина.

Рождественский отдельно подчеркнул, что секретность, которая окружает Путина, строгость изоляции и строгие меры безопасности "сочетаются с некоторой профанацией и необязательностью выполнения этих строгих мер: все немножко забивают на то, что надо, чтобы все было очень секретно, очень тайно".

Журналист рассказал, что "Досье" сначала опирался на информацию The Wall Street Journal о том, что у Кабаевой и Путина детей трое, но выяснилось, что их двое: Иван и Владимир.

Бытом семьи российского диктатора ежедневно занимаются десятки человек: водители, охранники, учителя, повара, пилоты, тренеры, официанты, ассистенты и многие другие.

Старший сын родился в Швейцарии, а младший – в россии

Когда начались отношения российского диктатора и Алины Кабаевой – достоверно неизвестно. Как пишет "Досье", в марте 2008 года в одном из интервью Кабаева заявила, что уже встретила свой идеал мужчины, не называя его имени, и неожиданно подробно ответила на вопрос, смогла бы она увести мужа из семьи: "Если есть уже проблемы в семье и мужчина смотрит на другую женщину и общается с другой женщиной, а не с женой, значит, уже проблема состоялась. Поэтому уже ничего хорошего в семье не может быть". Спустя два месяца Кабаева летала в Сочи на бизнес-джете друга президента Геннадия Тимченко. Как минимум с 2011 года олимпийская чемпионка не скрывает обручальное кольцо, примерно в то же время она сама, ее мама, сестра и бабушка стали получать от друзей главы государства дорогую недвижимость в качестве подарков.

В 2014 году Кабаева трижды путешествовала из Сочи в Лугано (Швейцария). В последней поездке, в октябре, ее сопровождали мама Любовь Кабаева и подруги. Вместе с ними на борту была Наталья Тьебо – указывается, что это гинеколог из швейцарской клиники, вероятно принимавшая роды у Кабаевой весной 2015 года. Тогда в Лугано на свет появился старший сын – Иван. Весной 2019 года Тьебо приехала в Москву, чтобы помочь Кабаевой с родами второго ребенка, тоже мальчика, которого назвали Владимиром.

Уточняется, что Наталья Тьебо – родилась в россии, но эмигрировала в Швейцарию более 30 лет назад, взяла фамилию мужа и сменила гражданство. "Но с Путиным у нее сохранились доверительные отношения", – тут "Досье" цитирует швейцарское издание SonntagsZeitung – первым сообщившее, что у путина от кабаевой двое сыновей.

Как пишет "Досье" оба раза решение о том, где будут проходить роды, принимал сам Путин.

"В 2015 году казалось, что рождение ребенка в Швейцарии поможет скрыть его от посторонних глаз. Спустя четыре года Путин точно так же был уверен, что должный уровень секретности можно обеспечить только в Москве. И хотя оба раза о появлении детей становилось известно прессе, российский лидер не изменил себе и в дальнейшем. Его семья практически заточена в особняках и покидает их в основном чтобы перебраться в другую резиденцию. С началом пандемии коронавируса ситуация лишь усугубилась", - говорится в расследовании.

Жизнь в изоляции – как проходит подбор персонала

Компания English Nanny подбирает персонал для обеспеченных семей из россии, в том числе нанимает носителей иностранных языков. Среди клиентов — как владельцы небольших бизнесов, так и олигархи из российского списка Forbes. Расследователи из проекта "Досье" нашли среди объявлений о поиске сотрудников и то, в котором, по их мнению, предлагается работа на семью Путина.

"Семья живет в изоляции", — гласит объявление на сайте агентства.

Но как отмечается в расследовании попасть к Путину можно буквально с улицы.

"(…) вакансия была опубликована в открытом доступе, откликнуться мог любой желающий. Так, в начале 2024 года в семью искали учителя английского языка с проживанием для двух мальчиков — четырех и восьми лет. Работа — пять дней в неделю, в общей сложности 60 часов. В обязанности входит "обучение другим предметам" и сопровождение в поездках. Зарплата — 7700 евро в месяц. Агентство уточняет, что давно сотрудничает с этой семьей и уже находило для нее нескольких учителей английского и немецкого", - пишет "Досье".

От обычных сообщений о найме на сайте English Nanny это объявление отличает не только щедрое вознаграждение. Кроме этого предпочтение отдается кандидатам с паспортом ЮАР. Также потенциальный сотрудник должен быть готов пройти медицинские тесты в течение первых двух недель работы. Покидать территорию, где живет семья, запрещено.

"Объявление то снимают с сайта, то размещают вновь, меняется только возраст воспитанников. В семью постоянно требуются новые учителя, текучка кадров связана с тем, что поладить с семьей не так-то просто, говорит источник из числа обслуживающего персонала. Кроме того, рынок иностранцев, готовых работать в России, особенно после начала войны, не так велик, и многие слышали про строгие условия изоляции", -сообщают расследователи.

Интересно, что кандидатам из ЮАР отдается предпочтение так как эта страна воспринимается как дружественная рф.

"Как бы кандидат ни узнал о вакансии, через знакомых или через агентство, главный этап отбора – собеседование по видеосвязи с ассистентом семьи. После этого — тщательный медицинский осмотр и две недели карантина, который проходит на курорте "Игора" в Ленинградской области или же сразу в резиденциях Путина на Валдае или в Сочи", - говорится в расследовании.

Сотрудники-иностранцы, как установили расследователи, оформлены через "Мой медицинский центр" (ММЦ) – сеть медицинских клиник. Как сообщается в материале с 2016 в ней лечили бойцов из "группы Вагнера", получивших ранения в Сирии, в Ливии и на войне в Украине. В этой же клинике, в помещении в центре Санкт-Петербурга на Малой Конюшенной улице, обследуются многие друзья и знакомые Владимира Путина, а также эскортницы.

"С 2020 года контракт с ММЦ подписывали как минимум 10 учителей-иностранцев. Формально они заключали контракт на услуги переводчика, но каждый получает существенно больше, чем мог бы рассчитывать квалифицированный лингвист. Зарплаты начинаются от 330 тысяч рублей и доходят до 1,2 млн рублей в месяц", - говорится в расследовании.

Помимо граждан ЮАР, которых семья предпочитает нанимать после начала войны, контракты подписывали также подданные Британии и граждане Новой Зеландии.

"Учителя и тренеры почти не взаимодействуют с семьей напрямую, говорит собеседник "Досье". Если педагогам что-то требуется, то они общаются с помощницами семьи. Ассистентки же передают сообщения от родителей: это может быть как благодарность за проделанную работу, так и пожелание насчет процесса обучения. У сообщений два автора. Чаще всего, примерно раз в неделю, гувернеры получают послания от Олеси. Олеся выдает себя за мать детей и лично знакомится с гувернерами, когда их принимают на работу. В действительности она двоюродная сестра настоящей мамы, Алины Кабаевой. Значительно реже, несколько раз в год, приходят сообщения от семьи. Источник полагает, что в этом случае они исходят от самого Владимира Путина", - указывается в материале.

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Западное влияние и распорядок дня

Благодаря источнику в резиденции Путина журналистам удалось узнать, что старший сын Иван предпочитает мультфильмы Disney и, к неудовольствию родителей, играет, притворяясь их героями.

"Играть приходится в основном в одиночестве или вместе со взрослыми, которые постоянно находятся рядом с сыновьями путина. Родителей они видят разве что поздно вечером, а сверстников – в основном по праздникам.

И на Валдае, и в поездках дети и обслуживающий персонал живут поблизости. Сыновья – в главном доме вместе с родителями, гувернеры и тренеры – в отдельных зданиях, под занятия отведены специальные строения, все эти объекты расположены в шаговой доступности. Но пешком никто не передвигается: у братьев свои машины с водителями, у учителей и прислуги – отдельные автомобили. Более того, на Валдае части сотрудников запрещено ходить по территории, все перемещения – только на транспорте", - уточняет "Досье".

Детей привозят к учителям и няням в 8–9 часов утра, все вместе они завтракают. Еще несколько лет назад младшим ребенком занимались только няни, но сейчас и ему подбирают гувернеров. Нянь четверо, некоторые из них раньше были уборщицами в резиденции на Валдае и живут в населенном пункте поблизости. Они работали вдвоем по две недели и это время жили вместе с семьей, затем уезжали домой, и их сменяли две другие няни. В течение дня смена – по 12 часов.

После завтрака — занятия по 30–45 минут, затем игры. В распоряжении у детей на Валдае — два пони, кролики и сенбернар, за которым присматривают два кинолога из ФСО. Среди игрушек масштабная коллекция конструкторов Lego и iPad — не только для игр, но и для занятий по видеосвязи. Около полудня дети едят, затем дневной сон, а после пробуждения — занятия и спорт. После 8 вечера детей забирают водители, и они почти сразу отправляются спать.

"Вероятно, родители допускают, что дети пойдут по стопам матери и станут профессиональными спортсменами. Почти в каждой резиденции есть спорткомплекс с залом для гимнастики и бассейном, а иногда и с хоккейной площадкой. С детьми занимаются персональные тренеры по плаванию и по спортивной гимнастике. Так, старшего сына тренирует бывший член сборной по гимнастике. Впрочем, пока успехи Ивана Путина скромные. Его сверстники, с которыми он периодически выступает на соревнованиях, уже заметно отличаются от него физически и получают от судей более высокие баллы", - говорится в расследовании.

У детей личные повара, которые готовят им отдельные блюда. Как и у владимира путина, у его сыновей свои кружки, и пьют они только из них. Рядом с детьми всегда охранники из числа офицеров службы безопасности президента, главного подразделения ФСО.

Впрочем, как сообщает "Досье" безопасность на Валдае обеспечивается не так строго, как можно было бы подумать.

"В дни, когда в резиденции нет путина, охрана чувствует себя чуть более расслабленно, говорит источник из числа персонала. Поэтому войти на территорию можно, даже не предъявив документы. У обслуги не забирают мобильные телефоны, а при переездах могут не проверить личные вещи", - сообщается в расследовании.

Свидетели "семейной идиллии"

"Иногда в резиденции все же появляются другие дети — зачастую друзей Кабаевой, которым, как и всем, приходится проводить по две недели в карантине. В основном они бывают на Валдае на праздники, но источник "Досье" видел, что некоторые из детей приезжают чаще. Другой свидетель семейной жизни Путина — президент Беларуси Александр Лукашенко. В феврале 2021 года он катался на горных лыжах с Владимиром Путиным в Сочи. В то время в Красной поляне жили Кабаева с сыновьями, говорит собеседник "Досье". А в июле 2023 года семья посещала только построенный Музей военно-морской славы в Кронштадте. Тогда же в музее был и Лукашенко", - говорится в расследовании.

Путин, как отмечается в расследовании, проводит с семьей не так много времени. Но иногда играет со старшим сыном в хоккей. Тогда с ними на поле выходят сотрудники ФСО.

Теневой флот, бронепоезд и частные самолеты

Расследователи пишут, что как им удалось установить, для одного из путешествий по россии семья использовала три судна.

"Graceful — самое большое, на борту жили спортсменка с детьми, к которым ненадолго присоединился сам Путин. Вторая яхта чуть меньше, на ее борт каждое утро около 8 часов доставляли детей. Там они занимались с учителями, а вечером примерно в 10 часов возвращались обратно. Третья яхта самая маленькая, на ней разместили только персонал. Суда держались на расстоянии друг от друга, чтобы не привлекать внимание, но при этом находились достаточно близко, чтобы детей можно было переправлять с одного корабля на другой с помощью небольшой лодки", - говорится в расследовании.

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Помимо яхт и бронепоезда в распоряжении у семьи несколько самолетов и вертолетов. Источник предоставил "Досье" фото и видео, сделанные на борту воздушных судов. В двух случаях в кадр попали бортовые номера — это самолет RA-09609 и вертолет RA-22377. Первый номер принадлежит бизнес-джету Dassault Falcon 900LX. Им владеет "Газпром авиа", а эксплуатируют авиакомпании "Руссэйр" и "Джетлет", которые входят группу юрлиц Юрия Ковальчука и его партнеров по банку "Россия". Авиакомпании также арендуют и обслуживают:

два бизнес-джета Dassault Falcon 7X, один из которых относится к специальному летному отряду "Россия";

джет Dassault Falcon 8X;

новый российский Ту-204;

два англо-итальянских вертолета AgustaWestland AW139;

два франко-немецких вертолета Eurocopter EC 145;

четыре российских вертолета Ми-8.

Сезонное время препровождение

"На Валдае семья проводит большую часть года, там же встречает Новый год. Год от года график меняется мало. В феврале-марте — горные лыжи в Сочи, на это время семья перебирается в Ачипсе. Это, вероятно, вторая любимая резиденция Путина, рассказывал "Досье" сбежавший из России офицер ФСО Глеб Каракулов. В июле-августе — прогулки на яхте: раньше это могли быть длительные выходы в море, но с началом войны маршрут ограничен безопасными водами — Финским заливом, побережьем Черного моря и озерами на севере страны. В 2024 году такая прогулка была в середине июля: Graceful в это время покинула порт Санкт-Петербурга, следует из спутниковых снимков, а Nega 15 июля шла по реке Свирь в сторону Ладожского озера. Сам Путин в конце июля встречался с Александром Лукашенко в Валаамском монастыре", - пишет "Досье".

В августе семья диктатора живет во временно оккупированном Крыму — на государственной даче № 6 в поселке Олива, осенью может перебраться в Сочи, в резиденцию "Бочаров ручей".

В большинство поездок берут всех учителей и размещают их на территории резиденций. Но в некоторые путешествия семья ездит с ограниченным персоналом — один-два педагога и тренер. Больше людей сложно разместить, например, в резиденции Путина в Карелии, на яхтах или в бронепоезде. Источник "Досье" слышал, что семья пользуется спецсоставом, в поездках их сопровождала учительница музыки Полина Трухан, которая должна была не только заниматься со старшим сыном, но и развлекать семью игрой на фортепиано.