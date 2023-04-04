"Он военный преступник": офицер секретной службы личной безопасности раскрыл детали паранойи путина

Детали

Центр «Досье», лондонская следственная группа, финансируемая российским оппозиционером Михаилом Ходорковским, несколько раз брала у Каракулова интервью и делилась видеозаписями и расшифровками более шести часов этих интервью с Associated Press, а также с датской радиовещательной корпорацией DR, Swe NRK.

Каракулов, который отвечал за безопасность связи, сказал, что моральное неприятие вторжения россии в Украину и его страх умереть там заставили его высказаться, несмотря на риск для себя и своей семьи.

«Наш президент стал военным преступником, – сказал он. «Пора положить конец этой войне и перестать молчать». «Патриотизм — это когда ты любишь свою страну. В таком случае нашу Родину нужно спасать, потому что в нашей стране происходит что-то безумное и ужасное. Нам нужно это исправить».

Он также рассказал новые подробности о том, как паранойя путина усилилась после его решения вторгнуться в Украину в феврале 2022 года. путин теперь предпочитает избегать самолетов и путешествовать специальным бронепоездом, сказал он, и он заказал бункер в посольстве россии в Казахстане, оборудовав защищенную линию связи в октябре.

В качестве инженера полевого подразделения управления президентской связи федеральной службы охраны Каракулов отвечал за организацию защищенной связи для президента и премьер-министра россии, куда бы они ни направлялись. Хотя он не был доверенным лицом путина, Каракулов провел годы на службе, наблюдая за ним с чрезвычайно близкого расстояния с 2009 до конца 2022 года.

Каракулов двигался в составе передовой группы, часто с достаточным количеством специализированного оборудования связи. Он сказал, что совершил более 180 поездок с российским президентом, и, вопреки распространенному мнению, путин, похоже, находится в лучшей форме, чем большинство людей его возраста. По его словам, путин отменил лишь несколько поездок из-за болезни и ежегодно проходит медицинские осмотры.

По словам Каракулова, в отличие от премьер-министра путину в поездках не нужен безопасный доступ к Интернету.

«За всю свою службу я ни разу не видел его с мобильным телефоном», - сказал он. «Вся информация, которую он получает, только от близких людей. То есть он живет в определенном информационном вакууме».

Поезд путина выглядит как любой другой, окрашенный в серый цвет с красной полосой, чтобы слиться с другими железнодорожными вагонами в россии. По словам Каракулова, путину не нравилось, что самолеты можно отслеживать, и он предпочитал незаметность незаметного вагона поезда.

«Я понимаю, что он просто боится», - сказал он.

По словам Каракулова, путин начал регулярно пользоваться этим поездом накануне вторжения в феврале 2022 года. По его словам, даже в прошлом году путин продолжал настаивать на строгих мерах борьбы с COVID, а сотрудники посменно отправились на двухнедельный карантин, чтобы всегда был пул людей, допущенных к поездке с путиным.

путин создал одинаковые офисы в нескольких местах, с одинаковыми деталями, вплоть до стола и настенных ковров, и в официальных отчетах иногда говорится, что он находится в одном месте, хотя на самом деле находится в другом, согласно Каракулову. По словам Каракулова, когда путин был в Сочи, силовики умышленно делали вид, что он уезжает, сажали самолет и отправляли кортеж, хотя на самом деле он оставался.

«Ребята говорили об этом, действительно смеясь, - сказал он. - Я думаю, что это попытка запутать, во-первых, разведку, а во-вторых, чтобы не было покушений».

AP также подтвердило, что Каракулов находится в розыске в общедоступной базе данных мвс россии о подозреваемых в совершении преступлений. Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело в отношении Каракулова 26 октября за дезертирство во время военной мобилизации, согласно документам, полученным Центром «Досье» и с которыми ознакомилось АР.

Он был не единственным, кто сбежал.

27 сентября, через несколько дней после российской мобилизации, инженер регионального центра фсб в Сибири по имени Михаил Жилин пробрался через лес через границу в Казахстан. Многие россияне бежали в Казахстан, чтобы избежать призыва, но власти отказали Жилину в просьбе о предоставлении убежища и отправили его обратно в россию. 20 марта российский суд приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима.

Аббас Галлямов, российский политический аналитик, ныне проживающий в Израиле, являвшийся спичрайтером путина с 2000 по 2001 год, а затем с 2008 по 2010 год, сказал, что, по его мнению, большинство российской элиты тайно выступают против путинской войны.

Он добавил, что если бы Запад предложил им стратегию выхода вместо санкций, то их могло бы уехать больше.

Борис Бондарев, карьерный российский дипломат в Женеве, ушел в отставку в мае и осудил войну.

Выступая из неизвестного места в Швейцарии, Бондарев сказал, что живет как политический беженец на государственной помощи. Он не может найти работу, и ему несколько раз приходилось переезжать из-за финансовых проблем и соображений безопасности.

«Я разослал свои резюме десяткам аналитических центров в США, Великобритании и Европе, и большинство из них были проигнорированы», – сказал он. «Я получил несколько ответов: «Извините, но у нас уже есть эксперты по россии».

Он сказал, что есть много россиян, которые тихо выступают против войны, но не решаются высказываться, опасаясь потерять средства к существованию. Несколько коллег, уволившихся из мид россии после него, обратились к нему за советом. У них были проблемы с поиском работы. По его словам, один вернулся в Москву, потому что не мог зарабатывать на жизнь за пределами россии.

Бондарев сказал, что иногда у него возникают сомнения, когда он видит фотографии людей, которые едят в хороших московских ресторанах и живут такой хорошей жизнью, которую он больше не может себе позволить.

Но потом он вспоминает цену: промывание мозга, пропаганда, лицемерие.

«Я приходил в свой офис в 9 и шел в 18:00, а в промежутках мне приходилось предъявлять множество бумаг, объясняющих, почему Украина напала на россию», — сказал он. «Я этого не хочу. Нет, сегодня я не могу жаловаться… Я живу очень, очень хорошо».