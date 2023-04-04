"Він військовий злочинець": офіцер секретної служби особистої безпеки розкрив деталі параної путіна

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Центр «Досьє», лондонська слідча група, що фінансується російським опозиціонером Михайлом Ходорковським, кілька разів брала у Каракулова інтерв'ю і ділилася відеозаписами та розшифровками більше шести годин цих інтерв'ю з Associated Press, а також з датською радіомовною корпорацією DR, Swe NRK.

Каракулов, який відповідав за безпеку зв'язку, сказав, що моральне неприйняття вторгнення росії в Україну та його страх померти там змусили його висловитися, незважаючи на ризик для себе та своєї сім'ї.

«Наш президент став військовим злочинцем, – сказав він. «Час покласти край цій війні і перестати мовчати». «Патріотизм - це коли ти любиш свою країну. У такому разі нашу Батьківщину потрібно рятувати, бо в нашій країні відбувається щось божевільне та жахливе. Нам треба це виправити».

Він також розповів нові подробиці про те, як параноя путіна посилилася після його рішення вторгнутися в Україну в лютому 2022 року. путін тепер вважає за краще уникати літаків і подорожувати спеціальним бронепоїздом, сказав він, і він замовив бункер у посольстві росії в Казахстані, обладнавши захищену лінію зв'язку в жовтні.

Як інженер польового підрозділу управління президентського зв'язку федеральної служби охорони Каракулов відповідав за організацію захищеного зв'язку для президента і прем'єр-міністра росії, куди б вони не прямували. Хоча він не був довіреною особою путіна, Каракулов провів роки на службі, спостерігаючи за ним з надзвичайно близької відстані з 2009 до кінця 2022 року.

Каракулов рухався у складі передової групи, часто із достатньою кількістю спеціалізованого обладнання зв'язку. Він сказав, що здійснив понад 180 поїздок з російським президентом, і, всупереч поширеній думці, путін, схоже, перебуває в кращій формі, ніж більшість людей його віку. За його словами, путін скасував лише кілька поїздок через хворобу та щороку проходить медичні огляди.

За словами Каракулова, на відміну від прем'єр-міністра путіну, у поїздках не потрібен безпечний доступ до Інтернету.

«За всю свою службу я жодного разу не бачив його з мобільним телефоном», - сказав він. «Вся інформація, яку він отримує, лише від близьких людей. Тобто він живе в певному інформаційному вакуумі».

Поїзд путіна виглядає як будь-який інший, пофарбований у сірий колір із червоною смугою, щоб злитися з іншими залізничними вагонами в росії. За словами Каракулова, путіну не подобалося, що літаки можна відстежувати, і він віддавав перевагу непомітності непомітного вагона поїзда.

«Я розумію, що він просто боїться», - сказав він.

За словами Каракулова, путін почав регулярно користуватися цим поїздом напередодні вторгнення у лютому 2022 року. За його словами, навіть минулого року путін продовжував наполягати на суворих заходах боротьби з COVID, а співробітники позмінно вирушили на двотижневий карантин, щоб завжди був пул людей, допущених до поїздки з путіним.

путін створив однакові офіси в кількох місцях, з однаковими деталями, аж до столу та настінних килимів, і в офіційних звітах іноді говориться, що він знаходиться в одному місці, хоча насправді знаходиться в іншому, згідно з Каракуловим. За словами Каракулова, коли путін був у Сочі, силовики навмисне вдавали, що він їде, садили літак і відправляли кортеж, хоча насправді він залишався.

«Хлопці говорили про це, дійсно сміючись, - сказав він. - Я думаю, що це спроба заплутати, по-перше, розвідку, а по-друге, щоб не було замахів».

AP також підтвердило, що Каракулов перебуває в розшуку в загальнодоступній базі даних мвс росії про підозрюваних у скоєнні злочинів. Міністерство внутрішніх справ порушило кримінальну справу стосовно Каракулова 26 жовтня за дезертирство під час військової мобілізації, згідно з документами, отриманими Центром «Досьє» та з якими ознайомилося АР.

Він був не єдиним, хто втік.

27 вересня, за кілька днів після російської мобілізації, інженер регіонального центру фсб у Сибіру на ім'я Михайло Жилін пробрався через ліс через кордон до Казахстану. Багато росіян бігли в Казахстан, щоб уникнути призову, але влада відмовила Жиліну в проханні про надання притулку і відправила його назад до росії. 20 березня російський суд засудив його до 6,5 років колонії суворого режиму.

Аббас Галлямов, російський політичний аналітик, який нині проживає в Ізраїлі, який був спічрайтером путіна з 2000 по 2001 рік, а потім з 2008 по 2010 рік, сказав, що, на його думку, більшість російської еліти таємно виступають проти путінської війни.

Він додав, що якби Захід запропонував їм стратегію виходу замість санкцій, то їх могло б виїхати більше.

Борис Бондарєв, кар'єрний російський дипломат у Женеві, пішов у відставку у травні та засудив війну.

Виступаючи з невідомого місця у Швейцарії, Бондарєв сказав AP, що живе як політичний біженець на державній допомозі. Він не може знайти роботу, і йому кілька разів доводилося переїжджати через фінансові проблеми та міркування безпеки.

«Я розіслав свої резюме десяткам аналітичних центрів у США, Великій Британії та Європі, і більшість з них були проігноровані», - сказав він. «Я отримав кілька відповідей: «Вибачте, але в нас уже є експерти з росії».

Він сказав, що є багато росіян, які тихо виступають проти війни, але не наважуються висловлюватись, побоюючись втратити коштів для існування. Декілька колег, які звільнилися з мзс росії після нього, звернулися до нього за порадою. Вони мали проблеми з пошуком роботи. За його словами, один повернувся до Москви, бо не міг заробляти на життя за межами росії.

Бондарєв сказав, що іноді у нього виникають сумніви, коли він бачить фотографії людей, які їдять у добрих московських ресторанах і живуть таким добрим життям, яке він більше не може собі дозволити.

Але потім він згадує ціну: промивання мозку, пропаганда, лицемірство.

«Я приходив у свій офіс о 9-й і йшов о 18:00, а в проміжках мені доводилося пред'являти безліч паперів, які пояснюють, чому Україна напала на росію», — сказав він. «Я не хочу цього. Ні, сьогодні я не можу скаржитися… Я живу дуже, дуже добре».