Діти диктатора і гімнастки: як живуть сини Путіна і Кабаєвої

Центр "Досьє" - некомерційний проєкт Михайла Ходорковського - випустив розслідування про синів російського диктатора Володимира Путіна та колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої. УНН переказує основні моменти.

"Сини Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої, Іван Путін і Володимир Путін (молодший) (...) Їх не можна знайти в державних базах даних, із дитинства в них є документи прикриття, які здебільшого роблять для розвідників і людей під держзахистом. Їхні дати народження знають тільки найближчі родичі. Вони не літають звичайними рейсами, у них окремі літаки. Вони не відвідують дитячі садки і школи, їм наймають гувернерів. Вони живуть у резиденціях під охороною ФСО, ходять на яхтах і їздять на бронепоїзді, майже не спілкуються з однолітками і рідко бачать батька", - йдеться в розслідуванні журналістів.

Як сказано в матеріалі, старший син Іван супроводжував матір під час її візиту на фестиваль художньої гімнастики "Аліна-2023".

Журналісти-розслідувачі вказують, що під час роботи над матеріалом знайшли кілька десятків фотографій старшого сина Володимира Путіна. Але з етичних міркувань вирішили не публікувати знімки.

Як розповів в інтерв'ю "Настоящему времени" журналіст проєкту "Досьє" Ілля Рождественський, робота над матеріалом тривала понад півтора року. Було зібрано матеріали з відкритих джерел, і в процесі їхнього збору журналістам удалося встановити контакт з особою, яка працює в резиденції Путіна.

Рождественський окремо наголосив, що секретність, яка оточує Путіна, суворість ізоляції і суворі заходи безпеки "поєднуються з певною профанацією і необов'язковістю виконання цих суворих заходів: усі трошки забивають на те, що треба, щоб усе було дуже секретно, дуже таємно".

Журналіст розповів, що "Досьє" спочатку спирався на інформацію The Wall Street Journal про те, що в Кабаєвої та Путіна дітей троє, але з'ясувалося, що їх двоє: Іван і Володимир.

Побутом сім'ї російського диктатора щодня опікуються десятки людей: водії, охоронці, вчителі, кухарі, пілоти, тренери, офіціанти, асистенти та багато інших.

Старший син народився у Швейцарії, а молодший - у Росії

Коли почалися стосунки російського диктатора і Аліни Кабаєвої - достовірно невідомо. Як пише "Досьє", у березні 2008 року в одному з інтерв'ю Кабаєва заявила, що вже зустріла свій ідеал чоловіка, не називаючи його імені, і несподівано детально відповіла на запитання, чи змогла б вона вивести чоловіка з сім'ї: "Якщо є вже проблеми в сім'ї, і чоловік дивиться на іншу жінку, спілкується з іншою жінкою, а не з дружиною, значить, уже проблема відбулася. Тому вже нічого хорошого в сім'ї не може бути". Через два місяці Кабаєва літала в Сочі на бізнес-джеті друга президента Геннадія Тимченка. Щонайменше з 2011 року олімпійська чемпіонка не приховує обручку, приблизно в той самий час вона сама, її мама, сестра і бабуся почали отримувати від друзів глави держави дорогу нерухомість як подарунки.

У 2014 році Кабаєва тричі подорожувала з Сочі до Лугано (Швейцарія). В останній поїздці, у жовтні, її супроводжували мама Любов Кабаєва і подруги. Разом з ними на борту була Наталя Тьєбо - вказується, що це гінеколог зі швейцарської клініки, яка, імовірно, приймала пологи у Кабаєвої навесні 2015 року. Тоді в Лугано на світ з'явився старший син - Іван. Навесні 2019 року Тьєбо приїхала до Москви, щоб допомогти Кабаєвій з пологами другої дитини, теж хлопчика, якого назвали Володимиром.

Уточнюється, що Наталя Тьєбо - народилася в Росії, але емігрувала до Швейцарії понад 30 років тому, взяла прізвище чоловіка і змінила громадянство. "Але з Путіним у неї збереглися довірчі стосунки", - тут "Досьє" цитує швейцарське видання SonntagsZeitung, яке першим повідомило, що у Путіна від Кабаєвої двоє синів.

Як пише "Досьє", обидва рази рішення про те, де відбуватимуться пологи, ухвалював сам Путін.

"У 2015 році здавалося, що народження дитини у Швейцарії допоможе приховати її від сторонніх очей. Через чотири роки Путін так само був упевнений, що належний рівень секретності можна забезпечити тільки в Москві. І хоча обидва рази про появу дітей ставало відомо пресі, російський лідер не зрадив собі й надалі. Його сім'я практично замкнена в особняках і залишає їх здебільшого щоб перебратися в іншу резиденцію. Із початком пандемії коронавірусу ситуація лише погіршилася", - ідеться в розслідуванні.

Життя в ізоляції - як проходить підбір персоналу

Компанія English Nanny підбирає персонал для забезпечених сімей з Росії, зокрема наймає носіїв іноземних мов. Серед клієнтів - як власники невеликих бізнесів, так і олігархи з російського списку Forbes. Розслідувачі з проєкту "Досьє" знайшли серед оголошень про пошук співробітників і те, в якому, на їхню думку, пропонується робота на сім'ю Путіна.

"Сім'я живе в ізоляції", - свідчить оголошення на сайті агентства.

Але як зазначається в розслідуванні, потрапити до Путіна можна буквально з вулиці.

"(...) вакансія була опублікована у відкритому доступі, відгукнутися міг будь-хто охочий. Так, на початку 2024 року в сім'ю шукали вчителя англійської мови з проживанням для двох хлопчиків - чотирьох і восьми років. Робота - п'ять днів на тиждень, загалом 60 годин. В обов'язки входить "навчання інших предметів" і супровід у поїздках. Зарплата - 7700 євро на місяць. Агентство уточнює, що давно співпрацює з цією сім'єю і вже знаходило для неї кількох вчителів англійської та німецької", - пише "Досьє".

Від звичайних повідомлень про найм на сайті English Nanny це оголошення відрізняє не тільки щедра винагорода. Крім цього перевага надається кандидатам із паспортом ПАР. Також потенційний співробітник має бути готовий пройти медичні тести протягом перших двох тижнів роботи. Залишати територію, де живе сім'я, заборонено.

"Оголошення то знімають із сайту, то розміщують знову, змінюється тільки вік вихованців. У сім'ю постійно потрібні нові вчителі, плинність кадрів пов'язана з тим, що порозумітися з сім'єю не так вже й просто, каже джерело з-поміж обслуговуючого персоналу. Крім того, ринок іноземців, готових працювати в Росії, особливо після початку війни, не такий великий, і багато хто чув про суворі умови ізоляції", - повідомляють розслідувачі.

Цікаво, що кандидатам з ПАР віддають перевагу тому, що ця країна сприймається як дружня до РФ.

"Хоч би як кандидат дізнався про вакансію, через знайомих чи через агентство, головний етап відбору - співбесіда по відеозв'язку з асистентом сім'ї. Після цього - ретельний медичний огляд і два тижні карантину, який проходить на курорті "Ігора" в Ленінградській області або ж одразу в резиденціях Путіна на Валдаї чи в Сочі", - ідеться в розслідуванні.

Співробітники-іноземці, як встановили розслідувачі, оформлені через "Мій медичний центр" (ММЦ) - мережу медичних клінік. Як повідомляється в матеріалі, з 2016 року в ній лікували бійців із "групи Вагнера", які дістали поранення в Сирії, в Лівії та на війні в Україні. У цій же клініці, у приміщенні в центрі Санкт-Петербурга на Малій Конюшенній вулиці, обстежуються багато друзів і знайомих Володимира Путіна, а також ескортниці.

"З 2020 року контракт із ММЦ підписували щонайменше 10 вчителів-іноземців. Формально вони укладали контракт на послуги перекладача, але кожен отримує істотно більше, ніж міг би розраховувати кваліфікований лінгвіст. Зарплати починаються від 330 тисяч рублів і доходять до 1,2 млн рублів на місяць", - ідеться в розслідуванні.

Крім громадян ПАР, яких сім'я воліє наймати після початку війни, контракти підписували також піддані Британії та громадяни Нової Зеландії.

"Вчителі та тренери майже не взаємодіють із сім'єю напряму, каже співрозмовник "Досьє". Якщо педагогам щось потрібно, то вони спілкуються з помічницями сім'ї. Асистентки ж передають повідомлення від батьків: це може бути як подяка за виконану роботу, так і побажання щодо процесу навчання. У повідомлень два автори. Найчастіше, приблизно раз на тиждень, гувернери отримують послання від Олесі. Олеся видає себе за матір дітей і особисто знайомиться з гувернерами, коли їх приймають на роботу. Насправді вона двоюрідна сестра справжньої мами, Аліни Кабаєвої. Значно рідше, кілька разів на рік, приходять повідомлення від сім'ї. Джерело вважає, що в цьому випадку вони надходять від самого Володимира Путіна", - зазначено в матеріалі.

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Західний вплив і розпорядок дня

Завдяки джерелу в резиденції Путіна журналістам вдалося дізнатися, що старший син Іван віддає перевагу мультфільмам Disney і, на превелике незадоволення батьків, грається, прикидаючись їхніми героями.

"Грати доводиться здебільшого на самоті або разом із дорослими, які постійно перебувають поруч із синами Путіна. Батьків вони бачать хіба що пізно ввечері, а однолітків - переважно у свята.

І на Валдаї, і в поїздках діти та обслуговуючий персонал живуть поблизу. Сини - у головному будинку разом із батьками, гувернери і тренери - в окремих будівлях, під заняття відведено спеціальні будівлі, всі ці об'єкти розташовані в кроковій доступності. Але пішки ніхто не пересувається: у братів свої машини з водіями, у вчителів і прислуги - окремі автомобілі. Ба більше, на Валдаї частині співробітників заборонено ходити територією, усі переміщення - тільки на транспорті", - уточнює "Досьє".

Дітей привозять до вчителів і нянь о 8-9 годині ранку, всі разом вони снідають. Ще кілька років тому молодшою дитиною опікувалися тільки няні, але зараз і їй підбирають гувернерів. Нянь четверо, деякі з них раніше були прибиральницями в резиденції на Валдаї і живуть у населеному пункті поблизу. Вони працювали удвох по два тижні і цей час жили разом із сім'єю, потім їхали додому, і їх змінювали дві інші няні. Протягом дня зміна - по 12 годин.

Після сніданку - заняття по 30-45 хвилин, потім ігри. У розпорядженні у дітей на Валдаї - два поні, кролики і сенбернар, за яким доглядають два кінологи з ФСО. Серед іграшок масштабна колекція конструкторів Lego і iPad - не тільки для ігор, а й для занять по відеозв'язку. Близько полудня діти їдять, потім денний сон, а після прокидання - заняття і спорт. Після 8 вечора дітей забирають водії, і вони майже одразу вирушають спати.

"Імовірно, батьки припускають, що діти підуть стопами матері і стануть професійними спортсменами. Майже в кожній резиденції є спорткомплекс із залом для гімнастики та басейном, а іноді і з хокейним майданчиком. З дітьми займаються персональні тренери з плавання та зі спортивної гімнастики. Так, старшого сина тренує колишній член збірної з гімнастики. Утім, поки що успіхи Івана Путіна скромні. Його однолітки, з якими він періодично виступає на змаганнях, уже помітно відрізняються від нього фізично й отримують від суддів вищі бали", - йдеться в розслідуванні.

У дітей особисті кухарі, які готують їм окремі страви. Як і у Володимира Путіна, у його синів свої кухлі, і п'ють вони тільки з них. Поруч із дітьми завжди охоронці з числа офіцерів служби безпеки президента, головного підрозділу ФСО.

Утім, як повідомляє "Досьє", безпека на Валдаї забезпечується не так суворо, як можна було б подумати.

"У дні, коли в резиденції немає Путіна, охорона почувається трохи більш розслаблено, каже джерело з числа персоналу. Тому увійти на територію можна, навіть не пред'явивши документів. У обслуги не забирають мобільні телефони, а під час переїздів можуть не перевірити особисті речі", - повідомляють у розслідуванні.

Свідки "сімейної ідилії"

"Іноді в резиденції все ж з'являються інші діти - найчастіше друзів Кабаєвої, яким, як і всім, доводиться проводити по два тижні в карантині. Здебільшого вони бувають на Валдаї на свята, але джерело "Досьє" бачило, що деякі з дітей приїжджають частіше. Інший свідок сімейного життя Путіна - президент Білорусі Олександр Лукашенко. У лютому 2021 року він катався на гірських лижах із Володимиром Путіним у Сочі. На той час у Красній поляні мешкали Кабаєва з синами, каже співрозмовник "Досьє". А в липні 2023 року сім'я відвідувала щойно збудований Музей військово-морської слави в Кронштадті. Тоді ж у музеї був і Лукашенко", - йдеться в розслідуванні.

Путін, як зазначається в розслідуванні, проводить із сім'єю не так багато часу. Але іноді грає зі старшим сином у хокей. Тоді з ними на поле виходять співробітники ФСО.

Тіньовий флот, бронепоїзд і приватні літаки

Розслідувачі пишуть, що, як їм удалося встановити, для однієї з подорожей по Росії сім'я використовувала три судна.

"Graceful - найбільша, на борту жили спортсменка з дітьми, до яких ненадовго приєднався сам Путін. Друга яхта трохи менша, на її борт щоранку близько 8-ї години доставляли дітей. Там вони займалися з учителями, а ввечері приблизно о 10 годині поверталися назад. Третя яхта найменша, на ній розмістили тільки персонал. Судна трималися на відстані одне від одного, щоб не привертати увагу, але водночас перебували досить близько, щоб дітей можна було переправляти з одного корабля на інший за допомогою невеликого човна", - ідеться в розслідуванні.

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Крім яхт і бронепоїзда в розпорядженні у сім'ї кілька літаків і вертольотів. Джерело надало "Досьє" фото і відео, зроблені на борту повітряних суден. У двох випадках у кадр потрапили бортові номери - це літак RA-09609 і вертоліт RA-22377. Перший номер належить бізнес-джету Dassault Falcon 900LX. Ним володіє "Газпром авіа", а експлуатують авіакомпанії "Руссейр" і "Джетлет", що входять групу юросіб Юрія Ковальчука та його партнерів по банку "Россия". Авіакомпанії також орендують і обслуговують:

два бізнес-джети Dassault Falcon 7X, один з яких належить до спеціального льотного загону «Россия»;

джет Dassault Falcon 8X;

новий російський Ту-204;

два англо-італійські вертольоти AgustaWestland AW139;

два франко-німецьких вертольоти Eurocopter EC 145;

чотири російські вертольоти Мі-8.

Сезонне проведення часу

"На Валдаї сім'я проводить більшу частину року, там же зустрічає Новий рік. Рік від року графік змінюється мало. У лютому-березні - гірські лижі в Сочі, на цей час сім'я перебирається в Ачіпсе. Це, ймовірно, друга улюблена резиденція Путіна, розповідав "Досьє" офіцер ФСО Гліб Каракулов, який втік із Росії. У липні-серпні - прогулянки на яхті: раніше це могли бути тривалі виходи в море, але з початком війни маршрут обмежений безпечними водами - Фінською затокою, узбережжям Чорного моря й озерами на півночі країни. У 2024 році така прогулянка була в середині липня: Graceful у цей час залишила порт Санкт-Петербурга, випливає із супутникових знімків, а Nega 15 липня йшла річкою Свір у бік Ладозького озера. Сам Путін наприкінці липня зустрічався з Олександром Лукашенком у Валаамському монастирі", - пише "Досьє".

У серпні сім'я диктатора мешкає в тимчасово окупованому Криму - на державній дачі № 6 у селищі Олива, восени може перебратися до Сочі, до резиденції "Бочаров ручей".

У більшість поїздок беруть усіх вчителів і розміщують їх на території резиденцій. Але в деякі подорожі сім'я їздить з обмеженим персоналом - один-два педагоги та тренер. Більше людей складно розмістити, наприклад, у резиденції Путіна в Карелії, на яхтах або в бронепоїзді. Джерело "Досьє" чуло, що сім'я користується спецскладом, у поїздках їх супроводжувала вчителька музики Поліна Трухан, яка мала не тільки займатися зі старшим сином, а й розважати сім'ю грою на фортепіано.