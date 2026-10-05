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Союзники пророссийского Додика удержали власть на выборах в Боснии, а он поблагодарил за это Трампа и путина

Киев • УНН

 • 3276 просмотра

Партия Милорада Додика сохранила ключевые должности и контроль над парламентом Республики Сербской. Додик связал победу с Трампом и поблагодарил путина.

Союзники пророссийского Додика удержали власть на выборах в Боснии, а он поблагодарил за это Трампа и путина

Союзники пророссийского лидера боснийских сербов Милорада Додика сохранили ключевые должности по итогам выборов в Боснии и Герцеговине. Сам Додик заявил, что политическому лагерю помогла победа Дональда Трампа в США, а также поблагодарил президента рф владимира путина, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

После подсчёта более 95% голосов Желька Цвиянович переизбрана сербским членом трёхстороннего президиума Боснии и Герцеговины. Саво Минич победил на выборах президента Республики Сербской. Оба представляют партию СНСД, которую возглавляет Додик.

Сама СНСД также сохранила контроль над парламентом Республики Сербской, что позволяет Додику сохранять значительное политическое влияние, хотя в этот раз он не баллотировался.

Додик упомянул Трампа и путина

После объявления предварительных результатов Додик поблагодарил Трампа и путина. С последним он вместе с Миничем встречался в конце сентября.

Если бы не великая победа Дональда Трампа и устранение им ненавистных структур Байдена, сегодня мы были бы политически мертвы. Но благодаря новой политической среде мы теперь политические победители

– заявил Додик.

Додик известен тесными отношениями с москвой и неоднократно выступал за отделение Республики Сербской от остальной части Боснии и Герцеговины. Он также блокировал часть реформ и ставил под сомнение курс страны на интеграцию в ЕС.

В Боснии начались выборы, результаты которых могут повлиять на заявку страны на вступление в ЕС04.10.26, 09:17 • 11343 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Милорад Додик
Република Српска
Bloomberg L.P.
Босния и Герцеговина
Дональд Трамп