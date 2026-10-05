Союзники проросійського Додіка втримали владу на виборах у Боснії, а він подякував за це Трампу і путіну

Союзники проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка зберегли ключові посади за підсумками виборів у Боснії і Герцеговині. Сам Додік заявив, що його політичному табору допомогла перемога Дональда Трампа у США, а також подякував президенту рф володимиру путіну, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Після підрахунку понад 95% голосів Желька Цвіянович переобрана сербським членом тристоронньої президії Боснії і Герцеговини. Саво Мініч переміг на виборах президента Республіки Сербської. Обидва представляють партію СНСД, яку очолює Додік.

Сама СНСД також зберегла контроль над парламентом Республіки Сербської, що дозволяє Додіку зберігати значний політичний вплив, хоча він цього разу не балотувався.

Додік згадав Трампа і путіна

Після оголошення попередніх результатів Додік подякував Трампу та путіну. З останнім він разом із Мінічем зустрічався наприкінці вересня.

Якби не було великої перемоги Дональда Трампа та усунення ним ненависних структур Байдена, ми б сьогодні були політично мертвими. Але завдяки новому політичному середовищу ми тепер політичні переможці – заявив Додік.

Додік відомий тісними відносинами з москвою та неодноразово виступав за відокремлення Республіки Сербської від решти Боснії і Герцеговини. Він також блокував частину реформ і ставив під сумнів курс країни на інтеграцію до ЄС.

У Боснії розпочалися вибори, результати яких можуть вплинути на заявку країни на вступ до ЄС