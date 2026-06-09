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Босния и Герцеговина стала 50-м участником коалиции за возвращение украинских детей - МИД

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Босния и Герцеговина стала 50-м участником коалиции за возвращение украинских детей. Это решение официально подтвердил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Босния и Герцеговина стала 50-м участником коалиции за возвращение украинских детей - МИД

Босния и Герцеговина станет 50-м участником Международной коалиции за возвращение украинских детей. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Босния и Герцеговина официально подтвердила свое намерение присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей. С ее присоединением количество государств-участников инициативы достигло отметки – 50 

- сообщил министр.

Сибига выразил благодарность Боснии и Герцеговине, а также своему коллеге – министру иностранных дел Эльмедину Конаковичу за принятие этого важного решения.

Это важный шаг, свидетельствующий о приверженности Боснии и Герцеговины защите прав детей, соблюдению норм международного права и поддержке усилий Украины, направленных на возвращение домой каждого депортированного или насильно вывезенного украинского ребенка 

– подчеркнул Сибига.

Глава МИД также добавил, что расширение коалиции усиливает общую способность международного сообщества к решительным действиям. Украина совместно с партнерами будет продолжать активную работу, направленную на привлечение к ответственности всех лиц, причастных к незаконной депортации, принудительному усыновлению и милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях и в рф.

Украина рассчитывает на участие ОБСЕ в Международной коалиции за возвращение украинских детей - Зеленский02.02.26, 22:30 • 4736 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Андрей Сибига
Босния и Герцеговина
Украина