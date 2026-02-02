$42.810.04
Графики отключений электроэнергии
Украина рассчитывает на участие ОБСЕ в Международной коалиции за возвращение украинских детей - Зеленский

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Президент Зеленский встретился с председателем ОБСЕ Игнацио Кассисом и генсеком Феридуном Синирлиоглу. Украина рассчитывает на участие ОБСЕ в Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Украина рассчитывает на участие ОБСЕ в Международной коалиции за возвращение украинских детей - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с действующим председателем ОБСЕ, вице-президентом Швейцарии Игнацио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Ферудуном Синирлиоглу. Как сообщили в Офисе Президента, Украина рассчитывает на участие ОБСЕ в Международной коалиции за возвращение украинских детей, передает УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил Швейцарию за поддержку Украины и определение справедливого мира для нашей страны как приоритета швейцарского председательства в ОБСЕ.

"В течение всех этих месяцев очень холодной зимы наша страна, прежде всего мирное население, находится под массированными атаками российских ракет и дронов – речь идет о сотнях и тысячах. И, конечно, наш месседж всему миру – сделать все возможное, чтобы остановить эту войну. Я надеюсь, что вы, Игнацио, и ОБСЕ сделаете все возможное, чтобы поддержать Украину и Украинский народ", – сказал Зеленский.

Кассис выразил соболезнования украинцам, которые вынуждены переживать такие сложные условия без теплоснабжения, воды и электроэнергии при низких температурах.

Зеленский проинформировал о состоянии мирного процесса и ожиданиях от встреч, которые состоятся на этой неделе в Абу-Даби. По словам Президента, Украина рассчитывает на конструктивный диалог.

Были обсуждены возможные форматы сотрудничества между Украиной и ОБСЕ. Отдельное внимание – возвращению украинских детей, которых похитила Россия. Украина рассчитывает на участие ОБСЕ в Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Глава ОБСЕ прибыл в Киев и анонсировал визит в москву02.02.26, 13:38 • 20842 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
