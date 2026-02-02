$42.810.04
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
08:37 • 11977 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 42100 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 59761 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 40344 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 45037 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 32532 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 50474 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 64166 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40236 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Глава ОБСЕ прибыл в Киев и анонсировал визит в москву

Киев • УНН

 • 3114 просмотра

Глава ОБСЕ Игнацио Кассис прибыл в Киев, подтверждая роль организации как платформы для диалога. Он подчеркнул необходимость прекращения войны и планы визита в москву с аналогичным посланием.

Глава ОБСЕ прибыл в Киев и анонсировал визит в москву

Действующий председатель ОБСЕ Игнацио Кассис прибыл в Киев, подтверждая роль организации как платформы для диалога и готовность поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира, анонсируя при этом также визит в москву, пишет УНН.

Как председатель ОБСЕ я прибыл сегодня в Киев вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Синирлиоглу. Я здесь, чтобы подтвердить роль ОБСЕ как платформы для диалога и ее готовность поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом и Хельсинкскими принципами

- написал действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис в X.

Отдельно в комментариях журналистам Кассис отметил, что это его пятый визит в Украину, но первый в статусе председателя ОБСЕ.

"Я здесь с посланием - эта война должна прекратиться. Мы должны найти решение, и ОБСЕ должна помочь в этом", - сказал глава ОБСЕ.

Кассис сообщил, что также планирует визит в москву с посланием о прекращении войны.

"Мы также отправимся в москву с тем же посланием, потому что россия, Украина и другие 55 государств являются членами этой организации. Если они серьезно относятся к этой организации, мы все вместе должны найти очень быстро решение", - сказал глава ОБСЕ.

Постоянный совет ОБСЕ обсудил массированные ракетные и беспилотные атаки россии против Украины - Сибига15.01.26, 21:21 • 8542 просмотра

Юлия Шрамко

