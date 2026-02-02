Глава ОБСЕ прибыл в Киев и анонсировал визит в москву
Киев • УНН
Глава ОБСЕ Игнацио Кассис прибыл в Киев, подтверждая роль организации как платформы для диалога. Он подчеркнул необходимость прекращения войны и планы визита в москву с аналогичным посланием.
Действующий председатель ОБСЕ Игнацио Кассис прибыл в Киев, подтверждая роль организации как платформы для диалога и готовность поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира, анонсируя при этом также визит в москву, пишет УНН.
Как председатель ОБСЕ я прибыл сегодня в Киев вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Синирлиоглу. Я здесь, чтобы подтвердить роль ОБСЕ как платформы для диалога и ее готовность поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом и Хельсинкскими принципами
Отдельно в комментариях журналистам Кассис отметил, что это его пятый визит в Украину, но первый в статусе председателя ОБСЕ.
"Я здесь с посланием - эта война должна прекратиться. Мы должны найти решение, и ОБСЕ должна помочь в этом", - сказал глава ОБСЕ.
Кассис сообщил, что также планирует визит в москву с посланием о прекращении войны.
"Мы также отправимся в москву с тем же посланием, потому что россия, Украина и другие 55 государств являются членами этой организации. Если они серьезно относятся к этой организации, мы все вместе должны найти очень быстро решение", - сказал глава ОБСЕ.
