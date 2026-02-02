Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви
Київ • УНН
Голова ОБСЄ Ігнаціо Кассіс прибув до Києва, підтверджуючи роль організації як платформи для діалогу. Він наголосив на необхідності припинення війни та планах візиту до москви з аналогічним посланням.
Чинний голова ОБСЄ Ігнаціо Кассіс прибув до Києва, підтверджуючи роль організації як платформи для діалогу і готовність підтримувати зусилля щодо досягнення справедливого та міцного миру, анонсуючи при цьому також візит до москви, пише УНН.
Як голова ОБСЄ я прибув сьогодні до Києва разом із генеральним секретарем ОБСЄ Сінірліоглу. Я тут, щоб підтвердити роль ОБСЄ як платформи для діалогу та її готовність підтримувати зусилля щодо досягнення справедливого та міцного миру відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів
Окремо у коментарях журналістам Кассіс зазначив, що це його п’ятий візит в Україну, але перший у статусі голови ОБСЄ.
"Я тут з посланням - ця війна має припинитися. Ми маємо знайти рішення, і ОБСЄ повинна допомогти в цьому", - сказав голова ОБСЄ.
Кассіс повідомив, що також планує візит до москви з посланням щодо припинення війни.
"Ми також відправимося до москви з тим же посланням, тому що росія, Україна та інші 55 держав є членами цієї організації. Якщо вони серйозно ставляться до цієї організації, ми всі разом маємо знайти дуже швидко рішення", - сказав голова ОБСЄ.
Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки росії проти України - Сибіга15.01.26, 21:21 • 8536 переглядiв