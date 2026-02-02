Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви

$42.810.04
51.020.22
ukenru
11:00 • 3142 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
08:37 • 10638 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 40986 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 58619 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 39512 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 44608 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 32205 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 50357 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 64055 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40190 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.6м/с
63%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США планують атакувати Іран: американська "армада" прибула на Близький Схід - WSJ2 лютого, 02:20 • 12809 перегляди
Сі Цзіньпін закликав зробити юань однією з основних глобальних резервних валют2 лютого, 02:54 • 10330 перегляди
ISW: кремль намагається маніпулювати Трампом напередодні нового раунду "мирних" переговорів2 лютого, 04:01 • 13941 перегляди
Файли Епштейна: колишній посол Великої Британії залишає Лейбористську партію2 лютого, 04:28 • 11177 перегляди
російська окупація довела до відчаю: маріупольці записали звернення до путінаVideo2 лютого, 05:17 • 9576 перегляди
Публікації
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo11:19 • 4000 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі11:11 • 4436 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 71591 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 99044 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 75130 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джеффрі Епштайн
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Черкаська область
Дніпропетровська область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video11:48 • 328 перегляди
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 24915 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 35648 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 37806 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 40314 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times
Starlink

Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

Голова ОБСЄ Ігнаціо Кассіс прибув до Києва, підтверджуючи роль організації як платформи для діалогу. Він наголосив на необхідності припинення війни та планах візиту до москви з аналогічним посланням.

Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви

Чинний голова ОБСЄ Ігнаціо Кассіс прибув до Києва, підтверджуючи роль організації як платформи для діалогу і готовність підтримувати зусилля щодо досягнення справедливого та міцного миру, анонсуючи при цьому також візит до москви, пише УНН.

Як голова ОБСЄ я прибув сьогодні до Києва разом із генеральним секретарем ОБСЄ Сінірліоглу. Я тут, щоб підтвердити роль ОБСЄ як платформи для діалогу та її готовність підтримувати зусилля щодо досягнення справедливого та міцного миру відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів

- написав чинний голова ОБСЄ, голова МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс у X.

Окремо у коментарях журналістам Кассіс зазначив, що це його п’ятий візит в Україну, але перший у статусі голови ОБСЄ.

"Я тут з посланням - ця війна має припинитися. Ми маємо знайти рішення, і ОБСЄ повинна допомогти в цьому", - сказав голова ОБСЄ.

Кассіс повідомив, що також планує візит до москви з посланням щодо припинення війни.

"Ми також відправимося до москви з тим же посланням, тому що росія, Україна та інші 55 держав є членами цієї організації. Якщо вони серйозно ставляться до цієї організації, ми всі разом маємо знайти дуже швидко рішення", - сказав голова ОБСЄ.

Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки росії проти України - Сибіга15.01.26, 21:21 • 8536 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Швейцарія
Україна
Київ