Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозів
Україна розраховує на участь ОБСЄ в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей - Зеленський

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з головою ОБСЄ Ігнаціо Кассісом та генсеком Ферідуном Сінірліоглу. Україна розраховує на участь ОБСЄ у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

Україна розраховує на участь ОБСЄ в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з діючим головою ОБСЄ, віцепрезидентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом і генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу. Як повідомили в Офісі Президента, Україна розраховує на участь ОБСЄ в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей, передає УНН.

Деталі

Глава держави подякував Швейцарії за підтримку України та визначення справедливого миру для нашої країни як пріоритету швейцарського головування в ОБСЄ.

"Протягом усіх цих місяців дуже холодної зими наша країна, передусім мирне населення, перебуває під масованими атаками російських ракет і дронів – ідеться про сотні й тисячі. І, звісно, наш меседж усьому світу – зробити все можливе, щоб зупинити цю війну. Я сподіваюся, що ви, Ігнаціо, та ОБСЄ зробите все можливе, щоб підтримати Україну та Український народ", – сказав Зеленський.

Кассіс висловив співчуття українцям, які змушені переживати такі складні умови без теплопостачання, води та електроенергії за низьких температур.

Зеленський поінформував про стан мирного процесу та очікування від зустрічей, які відбудуться цього тижня в Абу-Дабі. За словами Президента, Україна розраховує на конструктивний діалог.

Було обговорено можливі формати співпраці між Україною та ОБСЄ. Окрема увага – поверненню українських дітей, яких викрала Росія. Україна розраховує на участь ОБСЄ в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
