Чехия выдворила российских пропагандистов, снимавших документальный фильм

Полиция Чехии задержала и допросила россиян Виталия Чащухина и Игоря Долматова, которых связывают с пропагандистским проектом "Рыбарь", после чего обязала их покинуть страну в течение 3 дней. Об этом сообщает Seznam Zprávy, пишет УНН.

Детали

россияне прибыли в Чехию для съемок документального фильма. Во время допроса они утверждали, что работают на российское издание "Известия", которое находится под санкциями Европейского союза

Ранее журналисты Seznam Zprávy организовали встречу с участниками съемочной группы в Праге и провели скрытую съемку. Во время разговора Чащухин подтвердил, что работает в интересах "Рыбаря". После того как к россиянам подошли журналисты и представились, Чащухин и Долматов пытались сбежать.

Съемочная группа планировала работать в ряде стран Европы

По данным издания, Чащухина допрашивали около 9 часов. После этого он получил предписание покинуть Чехию и выехал в Германию, где имеет право на проживание. Чешские правоохранители продолжают проверять его деятельность и уже проинформировали немецких коллег.

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Расследование также установило, что организацией съемок занимался российский документалист Борис Дворкин. Группа планировала работать не только в Чехии, но и в Словакии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Австрии, Венгрии, Бельгии и Франции.

Основатель "Рыбаря" Михаил Звинчук находится под санкциями ЕС. В 2024 году США объявили вознаграждение до $10 млн за информацию о сотрудниках проекта в связи с операциями влияния.

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