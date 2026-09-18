Чехия усилила патрулирование вокзалов из-за российских угроз

Чешская полиция в последние дни оперативно усилила патрулирование в районе вокзалов и транспортно-пересадочных узлов общественного транспорта из-за российских угроз. Об этом информационному ресурсу iDNES.cz сообщил министр внутренних дел страны Лубомир Метнар, передает УНН.

Детали

Как сообщает Радио Прага, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в четверг заявил, что Чешская Республика столкнулась с гибридной войной со стороны России. Это заявление стало ответом на слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который сообщил, что, по данным спецслужб, Россия планирует гибридные атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет против государств, оказывающих поддержку Украине.

"Европейский союз, его институты и чешские структуры безопасности на протяжении длительного времени обращают внимание на растущие масштабы российской гибридной деятельности. Она включает кибератаки, дезинформационные операции, саботаж и другие формы воздействия, направленные на подрыв безопасности и устойчивости европейских государств", – заявил изданию министр Лубомир Метнар.

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По его словам, Чехия на постоянной основе повышает готовность своих сил безопасности и укрепляет другие сопутствующие факторы.

"Полиция в оперативном режиме оценивает всю поступающую информацию и адаптирует к ней принимаемые меры. В настоящее время продолжает действовать план безопасности "Террор", и в последние дни, например, было оперативно усилено патрулирование в непосредственной близости от вокзалов общественного транспорта", ​​– отметил министр. Другие принятые меры глава ведомства конкретизировать не стал.

Ранее, в начале сентября, глава МВД Лубомир Метнар уже заявлял, что Чехия приняла меры безопасности в ответ на инциденты, зафиксированные в соседних государствах. В настоящее время в Чешской Республике продолжает действовать уровень террористической угрозы B, что соответствует умеренной степени угрозы.