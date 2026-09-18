Чехія посилила патрулювання вокзалів через російські загрози
Київ • УНН
Чеська поліція посилила патрулювання вокзалів і транспортних вузлів на тлі заяв про російські гібридні атаки. У країні діє рівень загрози B.
Чеська поліція останніми днями оперативно посилила патрулювання в районі вокзалів та транспортно-пересадочних вузлів громадського транспорту через російські загрози. Про це інформаційному ресурсу iDNES.cz повідомив міністр внутрішніх справ країни Лубомир Метнар, передає УНН.
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Як повідомляє Радіо Прага, прем'єр Чехії Андрій Бабіш у четвер заявив, що Чеська Республіка зіткнулася з гібридною війною з боку росії. Ця заява була у відповідь на слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який повідомив, що, за даними спецслужб, росія планує гібридні атаки з використанням безпілотних літальних апаратів і ракет проти держав, які надають підтримку Україні.
"Європейський союз, його інститути та чеські структури безпеки протягом тривалого часу звертають увагу на зростаючі масштаби російської гібридної діяльності. Вона включає кібернетичні атаки, дезінформаційні операції, саботаж та інші форми впливу, спрямовані на підрив безпеки та стійкості європейських держав", – заявив виданню міністр Лубомир Метнар.
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За його словами, Чехія на постійній основі підвищує готовність своїх сил безпеки та зміцнює інші супутні чинники.
"Поліція в оперативному режимі оцінює всю інформацію, що надходить, і адаптує під неї вжиті заходи. Наразі продовжує діяти план безпеки "Терор", і останніми днями, наприклад, було оперативно посилено патрулювання у безпосередній близькості від вокзалів громадського транспорту", – зазначив міністр. Інші вжиті заходи глава відомства конкретизувати не став.
Раніше, на початку вересня, керівник МВС Лубомир Метнар уже заявляв, що Чехія вжила заходів безпеки у відповідь на інциденти, зафіксовані у сусідніх державах. На даний момент у Чеській Республіці продовжує діяти рівень терористичної загрози B, що відповідає помірному ступеню загрози.