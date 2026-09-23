Чехія видворила російських пропагандистів, які знімали документальний фільм

Поліція Чехії затримала та допитала росіян Віталія Чащухіна та Ігоря Долматова, яких пов'язують із пропагандистським проєктом "Рыбарь", після чого зобов'язала їх залишити країну протягом 3 днів. Про це повідомляє Seznam Zprávy, пише УНН.

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росіяни прибули до Чехії для зйомок документального фільму. Під час допиту вони стверджували, що працюють на російське видання "Известия", яке перебуває під санкціями Євросоюзу

Раніше журналісти Seznam Zprávy організували зустріч з учасниками знімальної групи у Празі та провели приховану зйомку. Під час розмови Чащухін підтвердив, що працює в інтересах "Рыбаря". Після того як до росіян підійшли журналісти та представилися, Чащухін і Долматов намагалися втекти.

Знімальна група планувала працювати у низці країн Європи

За даними видання, Чащухіна допитували близько 9 годин. Після цього він отримав припис залишити Чехію та виїхав до Німеччини, де має право на проживання. Чеські правоохоронці продовжують перевіряти його діяльність та вже поінформували німецьких колег.

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Розслідування також встановило, що організацією зйомок займався російський документаліст Борис Дворкін. Група планувала працювати не лише в Чехії, а й у Словаччині, Сербії, Боснії і Герцеговині, Австрії, Угорщині, Бельгії та Франції.

Засновник "Рыбаря" Михайло Звінчук перебуває під санкціями ЄС. У 2024 році США оголосили винагороду до $10 млн за інформацію про співробітників проєкту у зв'язку з операціями впливу.

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