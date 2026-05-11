Высокий представитель в Боснии и Герцеговине Шмидт объявил об отставке

$43.8051.54
ukenru
Эксклюзив
10 мая, 11:58 • 20416 просмотра
Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
10 мая, 09:47 • 42742 просмотра
Сколько стоит трудовой стаж в 2026 году и кто может его купить
Эксклюзив
10 мая, 08:30 • 31277 просмотра
Украину ждут три дождливых дня и незначительное похолодание - синоптики
9 мая, 20:55 • 39079 просмотра
Во Львове мужчина с ножом, увидев сотрудников ТЦК, взял в заложники 13-летнюю девочку
9 мая, 08:40 • 102444 просмотра
Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая продлился всего 45 минутPhotoVideo
Эксклюзив
9 мая, 05:03 • 71594 просмотра
9 мая: как изменилось отношение украинцев ко дню «победы»
Эксклюзив
8 мая, 19:30 • 62584 просмотра
Волшебная таблетка для похудения или исключительно лечебный препарат - диетолог развеял мифы об Оземпике
8 мая, 18:47 • 78934 просмотра
Украина официально разрешила провести в москве парад 9 мая. Зеленский подписал указPhoto
8 мая, 18:20 • 56666 просмотра
Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и рф, а также анонсировал обмен пленными
8 мая, 13:58 • 44350 просмотра
"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.9м/с
83%
748мм
Популярные новости
Киевлянка пыталась вывезти в Германию открытки 1930-х годов с ГитлеромPhoto10 мая, 13:48 • 11197 просмотра
В ЕС более 4,3 миллиона украинцев находятся под временной защитой10 мая, 14:01 • 10588 просмотра
рф продвигается в Украине самыми медленными темпами с 2023 года - СМИ10 мая, 14:28 • 6994 просмотра
В российском Энгельсе "фекальный апокалипсис" – СМИVideo10 мая, 14:59 • 9554 просмотра
От коррупции до госизмены и терактов - Кравченко назвал главные подозрения за неделюVideo10 мая, 15:32 • 7222 просмотра
публикации
Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
Эксклюзив
10 мая, 11:58 • 20416 просмотра
Сколько стоит трудовой стаж в 2026 году и кто может его купить10 мая, 09:47 • 42742 просмотра
Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая продлился всего 45 минутPhotoVideo9 мая, 08:40 • 102444 просмотра
Уход за садом: что нужно знать каждому владельцу садового участкаPhoto9 мая, 08:15 • 39588 просмотра
Сколько стоит «шашлычный набор» в 2026 годуPhoto8 мая, 10:49 • 73868 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Себастьен Лекорню
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Германия
Иран
Реклама
УНН Lite
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 18532 просмотра
Сын Тома Хэнкса признался, что живет в трейлерном паркеVideo9 мая, 20:12 • 16327 просмотра
От украшений до личных писем - скрытый мир Мэрилин Монро выставят на аукционVideo9 мая, 19:01 • 15641 просмотра
ЧМ-2026 по футболу проведет три церемонии открытия с участием звезд9 мая, 18:29 • 14915 просмотра
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 100762 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Дипломатка
Шахед-136

Высокий представитель в Боснии и Герцеговине Шмидт объявил об отставке

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Кристиан Шмидт уходит с поста высокого представителя в Боснии и Герцеговине после пяти лет работы. Он будет работать до момента назначения преемника.

Высокий представитель в Боснии и Герцеговине Шмидт объявил об отставке
Фото: Bloomberg

Главный международный посланник в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт решил покинуть пост высокого представителя, который занимал почти пять лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Офиса высокого представителя и сараевское издание Oslobođenje, пишет УНН.

Детали

Шмидт, который ранее был министром правительства Германии и депутатом Бундестага, заявил, что будет оставаться на посту до назначения преемника.

По информации Oslobođenje, во время объявления о решении он призвал политических лидеров и граждан Боснии и Герцеговины продолжать реформы для дальнейшей интеграции с западными странами.

Шмидт неоднократно конфликтовал с Додиком

Во время работы на посту Шмидт неоднократно вступал в конфликты с лидером боснийских сербов Милорадом Додиком, который выступал за расширение автономии Республики Сербской и угрожал отделением от Боснии и Герцеговины.

Босния и Герцеговина не разрешила самолету главы МИД Венгрии приземлиться: стала известна причина27.11.25, 08:53 • 14804 просмотра

Должность высокого представителя была создана после Дейтонского мирного соглашения 1995 года, которое завершило войну в Боснии. Соглашение разделило страну на Республику Сербскую и мусульманско-хорватскую федерацию, а международный представитель получил широкие полномочия для контроля за выполнением мирных договоренностей.

По данным Oslobođenje, Шмидт уже сообщил о своем решении Совету по выполнению мирного соглашения, в который входят 55 государств. Ожидается, что в ближайшие дни он также представит Совету Безопасности ООН очередной доклад о ситуации в Боснии и Герцеговине.

Пророссийский сепаратист Синиша Каран победил на повторных выборах в Республике Сербской09.02.26, 05:25 • 19387 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Милорад Додик
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Бундестаг
Босния и Герцеговина
Германия