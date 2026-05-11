Высокий представитель в Боснии и Герцеговине Шмидт объявил об отставке

Фото: Bloomberg

Главный международный посланник в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт решил покинуть пост высокого представителя, который занимал почти пять лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Офиса высокого представителя и сараевское издание Oslobođenje, пишет УНН.

Детали

Шмидт, который ранее был министром правительства Германии и депутатом Бундестага, заявил, что будет оставаться на посту до назначения преемника.

По информации Oslobođenje, во время объявления о решении он призвал политических лидеров и граждан Боснии и Герцеговины продолжать реформы для дальнейшей интеграции с западными странами.

Шмидт неоднократно конфликтовал с Додиком

Во время работы на посту Шмидт неоднократно вступал в конфликты с лидером боснийских сербов Милорадом Додиком, который выступал за расширение автономии Республики Сербской и угрожал отделением от Боснии и Герцеговины.

Босния и Герцеговина не разрешила самолету главы МИД Венгрии приземлиться: стала известна причина

Должность высокого представителя была создана после Дейтонского мирного соглашения 1995 года, которое завершило войну в Боснии. Соглашение разделило страну на Республику Сербскую и мусульманско-хорватскую федерацию, а международный представитель получил широкие полномочия для контроля за выполнением мирных договоренностей.

По данным Oslobođenje, Шмидт уже сообщил о своем решении Совету по выполнению мирного соглашения, в который входят 55 государств. Ожидается, что в ближайшие дни он также представит Совету Безопасности ООН очередной доклад о ситуации в Боснии и Герцеговине.

Пророссийский сепаратист Синиша Каран победил на повторных выборах в Республике Сербской