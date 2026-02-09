Пророссийский сепаратист Синиша Каран победил на повторных выборах в Республике Сербской

Близкий соратник отстраненного лидера боснийских сербов Милорада Додика провозгласил окончательную победу на частичном повторном голосовании президентских выборов в Республике Сербской. Перевыборы на 136 участках, состоявшиеся 8 февраля, подтвердили лидерство правящей партии СНСД, несмотря на обвинения оппозиции в фальсификациях и давлении на избирателей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Синиша Каран, ранее занимавший должности министра внутренних дел и министра научного развития, сохранил свое преимущество над главным оппонентом от Сербской демократической партии Бранко Бланушей. Повторное голосование охватило около 85 000 избирателей в 17 муниципалитетах, где результаты ноябрьских выборов были аннулированы из-за системных нарушений.

Отныне я президент всех вас, всех граждан Республики Сербской – заявил Каран во время пресс-конференции в Баня-Луке, призвав к стабильности в регионе.

Несмотря на признание поражения, Бранко Блануша резко раскритиковал ход голосования, назвав его "избирательной авантюрой" и обвинив власти в организованном подкупе голосов.

Оппозиция отмечает неравные условия кампании, поскольку Каран имел неограниченный доступ к государственным медиаресурсам, тогда как альтернативные взгляды практически игнорировались. Срок полномочий нового президента будет коротким – он будет возглавлять регион только до всеобщих выборов в октябре 2026 года.

Наследие Додика и будущее автономии

Победа Синиши Карана рассматривается аналитиками как прямое продолжение курса Милорада Додика, которому в октябре 2025 года запретили заниматься политикой на шесть лет.

Додик, который остается под санкциями США и Великобритании, был отстранен из-за отказа выполнять решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины. Назначение Карана фактически позволяет Додику сохранять неформальный контроль над регионом через преданного соратника.

Новоизбранный президент уже пообещал продолжать политику отделения и укрепления связей с Москвой.

Результат стал решительным "нет" любому иностранцу и узурпатору воли сербского народа – подчеркнул Каран, намекая на международных наблюдателей и Высокого представителя в Боснии.

Ситуация в Республике Сербской остается напряженной, поскольку сепаратистская риторика новой администрации продолжает угрожать территориальной целостности Боснии и Герцеговины.

