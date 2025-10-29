США отменили санкции против бывшего лидера боснийских сербов Додика
Киев • УНН
США сняли санкции с Милорада Додика и членов его семьи после отставки лидера боснийских сербов с поста президента Республики Сербской. Десятки лиц и компаний из сербской части Боснии также исключены из списка OFAC.
США сняли санкции с Милорада Додика после того, как многолетний лидер боснийских сербов ушел с поста президента Республики Сербской. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Додик, который впервые попал под санкции США в 2017 году, а также некоторые члены его семьи, был исключен из списка специально назначенных граждан (Specially Designated Nationals List) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) по состоянию на среду.
В начале октября Додик покинул пост президента той части Боснии и Герцеговины, которую контролируют боснийские сербы, через два месяца после того, как центральные власти в Сараево лишили его мандата. Парламент боснийских сербов назначил Ану Тришич Бабич исполняющей обязанности президента до проведения выборов 23 ноября.
Государственный департамент США приветствовал смену руководства в сербской части Боснии, которую Додик в последние годы довел до грани отделения. Также десятки лиц и компаний из сербской половины Боснии были исключены из списка OFAC.
