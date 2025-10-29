США отменили санкции против бывшего лидера боснийских сербов Додика

$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:51 • 286 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
14:53 • 9790 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 37483 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 27586 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 46219 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 27958 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 73774 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 48242 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47131 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 114350 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 46174 просмотра
Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США29 октября, 08:48 • 28992 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 36004 просмотра
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию13:18 • 12191 просмотра
Посланник путина заявил, что война в Украине завершится в течение года после контактов с командой Трампа – Reuters14:19 • 12756 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:54 • 37483 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto11:54 • 46219 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 36097 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 73774 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 83081 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Кудрицкий
Владимир Зеленский
Милорад Додик
Виктор Орбан
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Покровск
Калифорния
Босния и Герцеговина
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии15:50 • 2702 просмотра
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию13:18 • 12262 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 46241 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 53568 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 34995 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
SpaceX Starship
Локхид Мартин Х-59 Квест

США отменили санкции против бывшего лидера боснийских сербов Додика

Киев • УНН

 • 746 просмотра

США сняли санкции с Милорада Додика и членов его семьи после отставки лидера боснийских сербов с поста президента Республики Сербской. Десятки лиц и компаний из сербской части Боснии также исключены из списка OFAC.

США отменили санкции против бывшего лидера боснийских сербов Додика

США сняли санкции с Милорада Додика после того, как многолетний лидер боснийских сербов ушел с поста президента Республики Сербской. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Додик, который впервые попал под санкции США в 2017 году, а также некоторые члены его семьи, был исключен из списка специально назначенных граждан (Specially Designated Nationals List) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) по состоянию на среду.

В начале октября Додик покинул пост президента той части Боснии и Герцеговины, которую контролируют боснийские сербы, через два месяца после того, как центральные власти в Сараево лишили его мандата. Парламент боснийских сербов назначил Ану Тришич Бабич исполняющей обязанности президента до проведения выборов 23 ноября.

Государственный департамент США приветствовал смену руководства в сербской части Боснии, которую Додик в последние годы довел до грани отделения. Также десятки лиц и компаний из сербской половины Боснии были исключены из списка OFAC.

Сербия не сможет стать членом ЕС, если откажется поддержать санкции против России23.10.25, 02:08 • 4190 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Милорад Додик
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Босния и Герцеговина
Соединённые Штаты