Сербия не сможет стать членом ЕС, если откажется поддержать санкции против России
Киев • УНН
Европарламент принял резолюцию, в которой отмечается, что Сербия не сможет присоединиться к Европейскому Союзу без поддержки санкций против России. Документ также осуждает антиевропейскую пропаганду в Сербии и призывает к свободным выборам.
Сербия не сможет вступить в Европейский Союз, если не будет поддерживать санкции против России. Об этом сообщает DW, передает УНН.
Подробности
Отмечается, что об этом говорится в резолюции, принятой Европарламентом.
По информации DW, документ посвящен приближающейся годовщине трагедии в сербском городе Нови-Сад, где в ноябре 2024 года при обрушении крыши вокзала погибли 16 человек. После этого в стране начались многотысячные протесты. ЕП поддержал право митингующих на демонстрации и осудил власти Сербии за разгоны.
Евродепутаты также обратили внимание на "антиевропейскую и пророссийскую пропаганду" в Сербии, которую распространяют "контролируемые правительством СМИ и чиновники"
Резолюция призывает провести в стране свободные и честные выборы.
Президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что не намерен вводить санкции против России. Он сказал журналистам, что новая резолюция Европарламента содержит "патологическую ложь". По словам политика, за документом стояла Хорватия, которая стремилась к "цветной революции" в Сербии.
Напомним
Президент Сербии Александр Вучич выразил разочарование решением России предложить газовое соглашение только до конца года, хотя Сербия стремилась к трехлетнему контракту. Вучич отверг предположения о национализации NIS, контролируемой российской "Газпром нефтью", чтобы обойти санкции США.
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России22.10.25, 21:25 • 16940 просмотров