Сербия не сможет стать членом ЕС, если откажется поддержать санкции против России

$41.740.01
48.470.19
ukenru
22:55 • 2760 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22:05 • 6354 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
20:51 • 11483 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
19:25 • 16928 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 29995 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
22 октября, 16:19 • 22571 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
22 октября, 15:19 • 22141 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
22 октября, 15:06 • 20249 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 33085 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 30299 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.1м/с
92%
748мм
Популярные новости
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 19897 просмотра
Шаг к реформе частного права: Рада поддержала изменения в Гражданский кодексVideo22 октября, 14:16 • 4828 просмотра
Спасатели показали масштабные пожары на нефтяных объектах Полтавщины после атаки РФPhoto22 октября, 15:38 • 11611 просмотра
США сняли ограничения на использование Украиной западных ракет для ударов по России – WSJ19:21 • 14219 просмотра
Как в Киеве будут отключать свет 23 октября: ДТЭК обнародовал графики20:11 • 6162 просмотра
публикации
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 29998 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 33086 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 30299 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54 • 33965 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57 • 37217 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Джей Ди Вэнс
Ульф Кристерссон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Израиль
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 20020 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 38323 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 52908 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 62080 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 51713 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
Крылатая ракета Storm Shadow
ЧатГПТ
Дипломатка

Сербия не сможет стать членом ЕС, если откажется поддержать санкции против России

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Европарламент принял резолюцию, в которой отмечается, что Сербия не сможет присоединиться к Европейскому Союзу без поддержки санкций против России. Документ также осуждает антиевропейскую пропаганду в Сербии и призывает к свободным выборам.

Сербия не сможет стать членом ЕС, если откажется поддержать санкции против России

Сербия не сможет вступить в Европейский Союз, если не будет поддерживать санкции против России. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что об этом говорится в резолюции, принятой Европарламентом.

По информации DW, документ посвящен приближающейся годовщине трагедии в сербском городе Нови-Сад, где в ноябре 2024 года при обрушении крыши вокзала погибли 16 человек. После этого в стране начались многотысячные протесты. ЕП поддержал право митингующих на демонстрации и осудил власти Сербии за разгоны.

Евродепутаты также обратили внимание на "антиевропейскую и пророссийскую пропаганду" в Сербии, которую распространяют "контролируемые правительством СМИ и чиновники"

- пишет DW.

Резолюция призывает провести в стране свободные и честные выборы.

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что не намерен вводить санкции против России. Он сказал журналистам, что новая резолюция Европарламента содержит "патологическую ложь". По словам политика, за документом стояла Хорватия, которая стремилась к "цветной революции" в Сербии.

Напомним

Президент Сербии Александр Вучич выразил разочарование решением России предложить газовое соглашение только до конца года, хотя Сербия стремилась к трехлетнему контракту. Вучич отверг предположения о национализации NIS, контролируемой российской "Газпром нефтью", чтобы обойти санкции США.

ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России22.10.25, 21:25 • 16940 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Митинги в Украине
Европейский парламент
Александр Вучич
Европейский Союз
Сербия
Хорватия