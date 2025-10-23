Сербія не зможе стати членом ЄС, якщо відмовиться підтримати санкції проти росії
Київ • УНН
Європарламент ухвалив резолюцію, яка зазначає, що Сербія не зможе приєднатися до Європейського Союзу без підтримки санкцій проти Росії. Документ також засуджує антиєвропейську пропаганду в Сербії та закликає до вільних виборів.
Сербія не зможе приєднатися до Європейського Союзу, якщо не без підтримки санкцій проти росії. Про це інформує DW, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що про це йдеться у резолюції, ухваленій Європарламентом.
За інформацією DW, документ присвячений наближенню річниці трагедії у сербському місті Нові-Сад, де в листопаді 2024 року при обваленні даху вокзалу загинули 16 людей. Після цього в країні почалися багатотисячні протести. ЄП підтримав право мітингувальників на демонстрації та засудив владу Сербії за розгони.
Євродепутати також звернули увагу на "антиєвропейську та проросійську пропаганду" в Сербії, яку поширюють "контрольовані урядом ЗМІ та чиновники"
Резолюція закликає провести в країні вільні та чесні вибори.
Президент Сербії Олександр Вучич неодноразово заявляв, що не має наміру вводити санкції проти росії. Він сказав журналістам, що нова резолюція Європарламенту містить "патологічну брехню". За словами політика, за документом стояла Хорватія, яка прагнула до "кольорової революції" в Сербії.
Нагадаємо
Президент Сербії Александар Вучич висловив розчарування рішенням росії запропонувати газову угоду лише до кінця року, хоча Сербія прагнула трирічного контракту. Вучич відкинув припущення про націоналізацію NIS, контрольованої російською "газпром нафтою", щоб обійти санкції США.
