США скасували санкції проти колишнього лідера боснійських сербів Додіка
Київ • УНН
США зняли санкції з Мілорада Додіка та членів його родини після відставки лідера боснійських сербів з посади президента Республіки Сербської. Десятки осіб та компаній з сербської частини Боснії також вилучено зі списку OFAC.
США зняли санкції з Мілорада Додіка після того, як багаторічний лідер боснійських сербів пішов з посади президента Республіки Сербської. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Додіка, який уперше потрапив під санкції США у 2017 році, а також деяких членів його родини, було вилучено зі списку спеціально призначених громадян (Specially Designated Nationals List) Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) станом на середу.
На початку жовтня Додік залишив посаду президента тієї частини Боснії і Герцеговини, яку контролюють боснійські серби, через два місяці після того, як центральна влада в Сараєво позбавила його мандата. Парламент боснійських сербів призначив Ану Трішич Бабич виконувачкою обов’язків президента до проведення виборів 23 листопада.
Державний департамент США привітав зміну керівництва у сербській частині Боснії, яку Додік останніми роками довів до межі відокремлення. Також десятки осіб і компаній із сербської половини Боснії були вилучені зі списку OFAC.
