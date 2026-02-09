Проросійський сепаратист Сініша Каран переміг на повторних виборах у Республіці Сербській

Близький соратник відстороненого лідера боснійських сербів Мілорада Додіка проголосив остаточну перемогу на частковому повторному голосуванні президентських виборів у Республіці Сербській. Перевибори на 136 дільницях, що відбулися 8 лютого, підтвердили лідерство правлячої партії СНСД, попри звинувачення опозиції у фальсифікаціях та тиску на виборців. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Сініша Каран, який раніше обіймав посади міністра внутрішніх справ та міністра наукового розвитку, зберіг свою перевагу над головним опонентом від Сербської демократичної партії Бранко Бланушою. Повторне голосування охопило близько 85 000 виборців у 17 муніципалітетах, де результати листопадових виборів були анульовані через системні порушення.

Відтепер я президент усіх вас, усіх громадян Республіки Сербської – заявив Каран під час пресконференції у Баня-Луці, закликавши до стабільності в регіоні.

Попри визнання поразки, Бранко Блануша різко розкритикував перебіг голосування, назвавши його "виборчою авантюрою" та звинувативши владу в організованому підкупі голосів.

Опозиція наголошує на нерівних умовах кампанії, оскільки Каран мав необмежений доступ до державних медіаресурсів, тоді як альтернативні погляди практично ігнорувалися. Термін повноважень нового президента буде коротким – він очолюватиме регіон лише до загальних виборів у жовтні 2026 року.

Спадщина Додіка та майбутнє автономії

Перемога Сініші Карана розглядається аналітиками як пряме продовження курсу Мілорада Додіка, якому в жовтні 2025 року заборонили займатися політикою на шість років.

Додік, який залишається під санкціями США та Великої Британії, був відсторонений через відмову виконувати рішення Конституційного суду Боснії та Герцеговини. Призначення Карана фактично дозволяє Додіку зберігати неформальний контроль над регіоном через відданого соратника.

Новообраний президент уже пообіцяв продовжувати політику відокремлення та зміцнення зв’язків із москвою.

Результат став рішучим "ні" будь-якому іноземцю та узурпатору волі сербського народу – наголосив Каран, натякаючи на міжнародних спостерігачів та Високого представника в Боснії.

Ситуація в Республіці Сербській залишається напруженою, оскільки сепаратистська риторика нової адміністрації продовжує загрожувати територіальній цілісності Боснії та Герцеговини.

