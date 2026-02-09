$43.140.00
8 лютого, 19:59
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 20056 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 23745 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 24542 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 25642 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 21972 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 15216 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 12459 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24687 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 38873 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Проросійський сепаратист Сініша Каран переміг на повторних виборах у Республіці Сербській

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Сініша Каран здобув перемогу на повторних виборах президента Республіки Сербської, попри звинувачення опозиції у фальсифікаціях. Його обрання продовжує курс Мілорада Додіка та посилює сепаратистські настрої в регіоні.

Проросійський сепаратист Сініша Каран переміг на повторних виборах у Республіці Сербській

Близький соратник відстороненого лідера боснійських сербів Мілорада Додіка проголосив остаточну перемогу на частковому повторному голосуванні президентських виборів у Республіці Сербській. Перевибори на 136 дільницях, що відбулися 8 лютого, підтвердили лідерство правлячої партії СНСД, попри звинувачення опозиції у фальсифікаціях та тиску на виборців. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Сініша Каран, який раніше обіймав посади міністра внутрішніх справ та міністра наукового розвитку, зберіг свою перевагу над головним опонентом від Сербської демократичної партії Бранко Бланушою. Повторне голосування охопило близько 85 000 виборців у 17 муніципалітетах, де результати листопадових виборів були анульовані через системні порушення.

Відтепер я президент усіх вас, усіх громадян Республіки Сербської

– заявив Каран під час пресконференції у Баня-Луці, закликавши до стабільності в регіоні.

Попри визнання поразки, Бранко Блануша різко розкритикував перебіг голосування, назвавши його "виборчою авантюрою" та звинувативши владу в організованому підкупі голосів.

США скасували санкції проти колишнього лідера боснійських сербів Додіка29.10.25, 18:19 • 3184 перегляди

Опозиція наголошує на нерівних умовах кампанії, оскільки Каран мав необмежений доступ до державних медіаресурсів, тоді як альтернативні погляди практично ігнорувалися. Термін повноважень нового президента буде коротким – він очолюватиме регіон лише до загальних виборів у жовтні 2026 року.

Спадщина Додіка та майбутнє автономії

Перемога Сініші Карана розглядається аналітиками як пряме продовження курсу Мілорада Додіка, якому в жовтні 2025 року заборонили займатися політикою на шість років.

У Республіці Сербській запланували референдум щодо вироку суду Боснії і Герцеговини проти Додіка24.08.25, 04:20 • 11432 перегляди

Додік, який залишається під санкціями США та Великої Британії, був відсторонений через відмову виконувати рішення Конституційного суду Боснії та Герцеговини. Призначення Карана фактично дозволяє Додіку зберігати неформальний контроль над регіоном через відданого соратника.

Новообраний президент уже пообіцяв продовжувати політику відокремлення та зміцнення зв’язків із москвою.

Результат став рішучим "ні" будь-якому іноземцю та узурпатору волі сербського народу

– наголосив Каран, натякаючи на міжнародних спостерігачів та Високого представника в Боснії.

Ситуація в Республіці Сербській залишається напруженою, оскільки сепаратистська риторика нової адміністрації продовжує загрожувати територіальній цілісності Боснії та Герцеговини. 

Республіка Сербська офіційно відсторонила Мілорада Додіка: призначено тимчасову президентку19.10.25, 19:53 • 4839 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Милорад Додик
Республіка Сербська
Reuters
Боснія і Герцеговина
Велика Британія
Сполучені Штати Америки