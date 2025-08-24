У Республіці Сербській запланували референдум щодо вироку суду Боснії і Герцеговини проти Додіка
Київ • УНН
Парламент Республіки Сербської ухвалив провести референдум щодо вироку суду Боснії і Герцеговини проти президента РС Мілорада Додіка. Плебісцит запланований на 25 жовтня.
Парламент Республіки Сербської (РС) ухвалив провести референдум стосовно вироку суду Боснії і Герцеговини (БіГ) щодо президента РС Милорада Додіка та рішення ЦВК БіГ про припинення його мандата. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що цей крок, який був одноголосно схвалений парламентом у Баня-Луці, був запропонований Мілорадом Додіком після того, як Верховний суд країни в столиці Сараєво позбавив його мандата президента РС та заборонив йому займати політичні посади.
На референдумі, запланованому на 25 жовтня, 1,2 мільйона виборців в боснійсько-сербському анклаві запитають, чи підтримують вони "рішення необраного іноземця Крістіана Шмідта та вердикти неконституційного суду Боснії і Герцеговини" проти Додіка
Видання вказує, що 66-річний лідер заявив, що очікує "рішучого "ні".
"Це останній етап перетягування каната між центральним урядом у Сараєво та Додіком, який може загрожувати цілісності країни з населенням 3,3 мільйона. Додік послідовно вимагав більшої автономії для Республіки Сербської, якою він керував майже два десятиліття, та погрожував сецесією (виходом зі складу БіГ - УНН)", - йдеться у статті.
Нагадаємо
На початку серпня Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини скасувала мандат президента Республіки Сербської Мілорада Додіка. Це рішення не є остаточним, оскільки захист Додіка має право на апеляцію.
Раніше Апеляційний суд Боснії і Герцеговини залишив у силі вирок першої інстанції, згідно з яким проросійський лідер боснійських сербів Милорад Додік був засуджений до одного року тюремного ув’язнення та отримав шестирічну заборону обіймати посаду президента Республіки Сербської.
