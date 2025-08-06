В Боснії і Герцеговині скасували президентський мандат лідера боснійських сербів Мілорада Додіка

Центральна виборча комісія Боснії та Герцеговини скасувала мандат президента Республіки Сербської Мілораду Додіку. У відповідь той зробив низку провокативних та грубих заяв, пише УНН з посиланням на n1info.

Деталі

Додік оголосив, що продовжить виконувати обов'язки голови партії, і у своїй промові після оголошення рішення ЦВК він зробив суперечливі заяви – від тих, що не піде з посади президента Республіки Сербської та закликав поліцію запобігти достроковим виборам на цю посаду, до тих, в яких говорив, що "побачимося через 6 років" та "Я ризикую, що це буде моя остання промова".

Також сьогоднішнє рішення ЦВК не є остаточним. Воно ним стане лише тоді, коли Апеляційний відділ Суду Боснії і Герцеговини вирішить це питання після розгляду апеляції, на яку має право захист Додіка.

Зокрема, одразу після остаточного вироку проти Додіка захист оголосив про звернення до Конституційного суду Боснії і Герцеговини, в якому проситиме про призначення тимчасового заходу, який передбачає зупинення кримінального переслідування.

Поки Інтерпол відхилив запит на затримання лідера боснійських сербів, Додіку заборонили в'їзд до низки країн

Юридичні експерти вважають, що цей тимчасовий захід не буде призначено, оскільки це не є практикою суду, і що він не може відкласти виконання вироку.

Сьогоднішнє рішення ЦВК знаменує собою початок офіційного виконання остаточного вердикту Суду Боснії та Герцеговини, який засудив Мілорада Додіка до одного року позбавлення волі та шести років заборони на політичну діяльність.

Виборчі та правові механізми були запущені відповідно до Виборчого закону Боснії та Герцеговини.

Очікується, що ЦВК офіційно припинить його мандат та організує дострокові вибори в РС протягом наступних кількох днів. Зокрема, всі сім членів ЦВК проголосували за скасування мандата Додіка, і оскільки захист Додіка має право оскаржити це рішення до Апеляційного відділу Суду Боснії та Герцеговини, який розглядає апеляції щодо виборів, рішення стане остаточним лише після закінчення терміну подання апеляції.

Контекст

Додіка остаточно засудили до одного року позбавлення волі, а також до запобіжного заходу у вигляді заборони обіймати посаду президента Республіки Сербської протягом шести років.

Вчора уряд РС також провів засідання та ухвалив вісім висновків, включаючи відхилення вироку Суду Боснії і Герцеговини та заклик до всіх партій підтримати Додіка. ЦВК також звернулася з проханням про поліцейський захист для двох своїх членів, на яких чинився тиск з метою скасування мандата Додіка.

Вони повідомили про це Неделько Елека, члена СНСД та директора компанії "Сараєво-газ" у Східному Сараєво. Детальніше про це читайте тут.

Доповнення

Суд Боснії і Герцеговини скасував ордер на арешт Мілорада Додіка після його добровільної явки до прокуратури. Додік, раніше засуджений до року в'язниці, тепер має періодично звітувати перед державним органом.