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В Боснии и Герцеговине отменен президентский мандат лидера боснийских сербов Милорада Додика

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины отменила мандат президента Республики Сербской Милорада Додика. Это решение не является окончательным, поскольку защита Додика имеет право на апелляцию.

В Боснии и Герцеговине отменен президентский мандат лидера боснийских сербов Милорада Додика

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины отменила мандат президента Республики Сербской Милорада Додика. В ответ тот сделал ряд провокационных и грубых заявлений, пишет УНН со ссылкой на n1info.

Подробности

Додик объявил, что продолжит исполнять обязанности главы партии, и в своей речи после объявления решения ЦИК он сделал противоречивые заявления – от тех, что не уйдет с поста президента Республики Сербской и призвал полицию предотвратить досрочные выборы на эту должность, до тех, в которых говорил, что "увидимся через 6 лет" и "Я рискую, что это будет моя последняя речь".

Также сегодняшнее решение ЦИК не является окончательным. Оно им станет только тогда, когда Апелляционный отдел Суда Боснии и Герцеговины решит этот вопрос после рассмотрения апелляции, на которую имеет право защита Додика.

В частности, сразу после окончательного приговора против Додика защита объявила об обращении в Конституционный суд Боснии и Герцеговины, в котором будет просить о назначении временной меры, предусматривающей приостановление уголовного преследования.

Пока Интерпол отклонил запрос на задержание лидера боснийских сербов, Додику запретили въезд в ряд стран03.04.25, 18:31 • 11457 просмотров

Юридические эксперты считают, что эта временная мера не будет назначена, поскольку это не является практикой суда, и что она не может отложить исполнение приговора.

Сегодняшнее решение ЦИК знаменует собой начало официального исполнения окончательного вердикта Суда Боснии и Герцеговины, который приговорил Милорада Додика к одному году лишения свободы и шести годам запрета на политическую деятельность.

Избирательные и правовые механизмы были запущены в соответствии с Избирательным законом Боснии и Герцеговины.

Ожидается, что ЦИК официально прекратит его мандат и организует досрочные выборы в РС в течение следующих нескольких дней. В частности, все семь членов ЦИК проголосовали за отмену мандата Додика, и поскольку защита Додика имеет право обжаловать это решение в Апелляционном отделе Суда Боснии и Герцеговины, который рассматривает апелляции по выборам, решение станет окончательным только после окончания срока подачи апелляции.

Контекст

Додика окончательно приговорили к одному году лишения свободы, а также к превентивной мере в виде запрета занимать должность президента Республики Сербской в течение шести лет.

Вчера правительство РС также провело заседание и приняло восемь выводов, включая отклонение приговора Суда Боснии и Герцеговины и призыв ко всем партиям поддержать Додика. ЦИК также обратилась с просьбой о полицейской защите для двух своих членов, на которых оказывалось давление с целью отмены мандата Додика.

Они сообщили об этом Неделько Элеке, члену СНСД и директору компании "Сараево-газ" в Восточном Сараево. Подробнее об этом читайте здесь.

Дополнение

Суд Боснии и Герцеговины отменил ордер на арест Милорада Додика после его добровольной явки в прокуратуру. Додик, ранее приговоренный к году тюрьмы, теперь должен периодически отчитываться перед государственным органом.

Павел Зинченко

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