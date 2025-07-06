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Суд у Боснії і Герцеговині скасував ордер на арешт лідера Республіки Сербської Мілорада Додіка

Київ • УНН

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Суд Боснії і Герцеговини скасував ордер на арешт Мілорада Додіка після його добровільної явки до прокуратури. Додік, раніше засуджений до року в'язниці, тепер має періодично звітувати перед державним органом.

Суд у Боснії і Герцеговині скасував ордер на арешт лідера Республіки Сербської Мілорада Додіка

Суд Боснії і Герцеговини (БіГ) скасував ордер на арешт лідера Республіки Сербської Мілорада Додіка. Про це повідомляє балканська служба "Радіо Свобода", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що це сталось після того, як Додік добровільно з'явився до прокуратури БіГ у супроводі свого адвоката. До цього він кілька місяців переховувався і не з’являвся на допити, попри те, що в країні діяла постанова про його арешт.

Сьогодні ж, за пропозицією прокуратури БіГ, Додіка було доставлено до суду, і було проведено слухання, на якому суд виніс рішення про прийняття пропозиції прокуратури та скасування його утримання під вартою, враховуючи, що було встановлено, що підстави, через які він раніше перебував під вартою, більше не існують.

Йому також було наказано періодично звітувати перед державним органом.

Підозрюваного було спеціально попереджено, що його можуть затримати, якщо він порушить зобов’язання, передбачені певними заборонними заходами

- йдеться у спільній заяві суду та прокуратури.

Видання додає, що обґрунтування тривалості застосованих заборонних заходів буде переглядатися кожні два місяці.

Нагадаємо

У лютому суд Боснії і Герцеговини виніс вердикт, засудивши Мілорада Додіка до одного року в'язниці за нехтування рішеннями верховного представника ООН. Політика звинуватили у підписанні указу про набуття чинності закону про незастосування рішень Конституційного суду БіГ і рішень верховного представника ООН. Процес ознаменувався звинуваченнями захисту на адресу суду БіГ, суддів і прокурорів в упередженості.

У березні поліція Боснії і Герцеговини отримала ордер на арешт Мілорада Додіка.

Незабаром на Додіка видали міжнародний ордер на арешт за рішенням боснійського суду.

Поки Інтерпол відхилив запит на затримання лідера боснійських сербів, Додіку заборонили в'їзд до низки країн 03.04.25, 18:31 • 11456 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Милорад Додик
Республіка Сербська
Організація Об'єднаних Націй
Боснія і Герцеговина
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