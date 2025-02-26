Суд Боснії і Герцеговини засудив проросійського політика Додіка: що чекає президента Республіки Сербської

Суд Боснії і Герцеговини (БіГ) виніс вердикт, засудивши Мілорада Додіка до одного року в'язниці. Раніше боснійський сербський проросійський політик проігнорував рішення Верховного представника ООН, крім того піддав критиці вирок - Додік, ймовірно, буде оскаржувати вердикт суду.

Про це передає УНН із посиланням на Радио Телевизија Србије та Vijesti Hercegovina.

Деталі

Суд Боснії і Герцеговини в середу засудив президента Республіки Сербської утворення в Боснії і Герцеговині (БіГ) Мілорада Додіка до одного року тюремного ув'язнення і шестирічної заборони обіймати посаду президента РС, за нехтування рішеннями верховного представника ООН.

Контекст

Судовий процес над Додіком розпочався 5 лютого 2024 року. Політика звинувачують у підписанні указу про набуття чинності закону про незастосування рішень Конституційного суду БіГ і рішень верховного представника. Процес ознаменувався звинуваченнями захисту на адресу Суду БіГ, суддів і прокурорів в упередженості.

Вирок першої інстанції не є остаточним. Юридичний експерт, суддя Вехід Шехич, наголошує, що перш ніж робити висновки, потрібно дочекатися закінчення апеляційного провадження.

Довідка

Після Дейтонської угоди 1995 року, яка поклала край Боснійській війні, ООН призначила Верховного представника міжнародного співтовариства, який має широкі повноваження:

право запроваджувати або скасовувати закони;

звільняти обраних представників і стежити за дотриманням мирної угоди.

З серпня 2021 року посаду обіймав колишній федеральний міністр сільського господарства Крістіан Шмідт від ХСС. Надалі Додіка звинуватили в невиконанні рішень Шмідта.

Доповнення

Про першу реакцію Додіка після винесення вироку, повідомляє Dnevni Avaz (щоденна газета в Боснії і Герцеговині).

Ми повинні бути веселі! Я був приречений на те, щоб вони розбивали мені серце цілий рік - сказав Додік.

Мілорад Додік вдруге звернувся до натовпу в Баня-Луці (столиця Республіки Сербської з 1995 року) та заявив, що президент Сербії Александр Вучич і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зв'язалися з ним одразу після винесення вироку.

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