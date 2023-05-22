Лідер боснійських сербів Додік їде до путіна, обговорять "найкращу" ціну на газ та будівництво трубопроводу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Лідер боснійських сербів Мілорад Додік обговорить ціни на газ та новий газопровід із президентом росії під час візиту до москви, пише агентство Reuters, передає УНН.
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Запланований візит, який, за повідомленням росЗМІ, може відбутися у вівторок, вже викликав різку критику з боку ЄС, який протестував проти поїздки до москви офіційної особи країни-кандидата у члени ЄС під час війни в Україні.
«Ціна на газ також обговорюватиметься на зустрічі. Можу сказати, що, ймовірно, буде затверджено найкращу ціну — як для дружніх країн», — цитують росЗМІ слова голови представництва Республіки Сербської в росії Душко Перовича.
Чиновник також повідомив, що уряд Боснії погодився розпочати переговори з Сербією щодо будівництва нового газопроводу для транспортування газу з росії.
Боснія отримує російський газ через Сербію та Болгарію підводним газопроводом «Турецький потік».
Додамо
Етнічно розділена Боснія не має єдиного погляду на зовнішню політику, а Додік підтримує тісні стосунки з росією та президентом путіним.
Сербська республіка — це регіон, який складає Боснію разом з автономною боснійсько-хорватською федерацією, пов'язаною через слабкий центральний уряд.