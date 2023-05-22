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Лідер боснійських сербів Додік їде до путіна, обговорять "найкращу" ціну на газ та будівництво трубопроводу

Лідер боснійських сербів Додік їде до путіна, обговорять "найкращу" ціну на газ та будівництво трубопроводу

Київ • УНН

 • 581633 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Лідер боснійських сербів Мілорад Додік обговорить ціни на газ та новий газопровід із президентом росії під час візиту до москви, пише агентство Reuters, передає УНН.

Деталі

Запланований візит, який, за повідомленням росЗМІ, може відбутися у вівторок, вже викликав різку критику з боку ЄС, який протестував проти поїздки до москви офіційної особи країни-кандидата у члени ЄС під час війни в Україні.

«Ціна на газ також обговорюватиметься на зустрічі. Можу сказати, що, ймовірно, буде затверджено найкращу ціну — як для дружніх країн», — цитують росЗМІ слова голови представництва Республіки Сербської в росії Душко Перовича.

Чиновник також повідомив, що уряд Боснії погодився розпочати переговори з Сербією щодо будівництва нового газопроводу для транспортування газу з росії.

Боснія отримує російський газ через Сербію та Болгарію підводним газопроводом «Турецький потік».

Додамо

Етнічно розділена Боснія не має єдиного погляду на зовнішню політику, а Додік підтримує тісні стосунки з росією та президентом путіним.

Сербська республіка — це регіон, який складає Боснію разом з автономною боснійсько-хорватською федерацією, пов'язаною через слабкий центральний уряд.

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