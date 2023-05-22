Лидер боснийских сербов Додик едет к путину, обсудят "лучшую" цену на газ и строительство трубопровода
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Лидер боснийских сербов Милорад Додик обсудит цены на газ и новый газопровод с президентом россии во время визита в москву, пишет агентство Reuters, передает УНН.
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Запланированный визит, который, по сообщению росСМИ, может состояться во вторник, уже вызвал резкую критику со стороны ЕС, который протестовал против поездки в москву официального лица страны-кандидата в члены ЕС во время войны в Украине.
«Цена на газ также будет обсуждаться на встрече. Могу сказать, что, вероятно, будет утверждена лучшая цена — как для дружественных стран», — цитируют росСМИ слова главы представительства Республики Сербской в россии Душко Перовича.
Чиновник также сообщил, что правительство Боснии согласилось начать переговоры с Сербией по строительству нового газопровода для транспортировки газа из россии.
Босния получает российский газ через Сербию и Болгарию по подводному газопроводу «Турецкий поток».
Добавим
Этнически разделенная Босния не имеет единого взгляда на внешнюю политику, а Додик поддерживает тесные отношения с россией и президентом путиным.
Сербская республика — это регион, который составляет Боснию вместе с автономной боснийско-хорватской федерацией, связанной через слабое центральное правительство.