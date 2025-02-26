Суд Боснии и Герцеговины осудил пророссийского политика Додика: что ждет президента Республики Сербской

ukenru
Эксклюзив
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
16:41 • 962 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Эксклюзив
Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
14:30 • 46322 просмотра

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым
13:56 • 68198 просмотра

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым

Эксклюзив
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
11:28 • 124002 просмотра

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

Эксклюзив
Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
26 февраля, 08:58 • 113341 просмотра

Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
26 февраля, 07:55 • 114424 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 113721 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 117506 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
25 февраля, 16:37 • 111130 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

Эксклюзив
АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
25 февраля, 16:22 • 105087 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА

Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА

26 февраля, 06:49 • 92342 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 124193 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

10:54 • 128805 просмотра
Продлили ли срок бронирования работников аграриев: министр объяснил

Продлили ли срок бронирования работников аграриев: министр объяснил

10:55 • 66587 просмотра
Госдепартамент США готовит новые исключения из заморозки помощи для Украины - Politico

Госдепартамент США готовит новые исключения из заморозки помощи для Украины - Politico

10:59 • 29278 просмотра
публикации
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

11:28 • 124009 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

10:54 • 128805 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 176324 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 229211 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 306169 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

15:18 • 17833 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 124193 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 117672 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 125015 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 124288 просмотра
Актуальное
Суд Боснии и Герцеговины осудил пророссийского политика Додика: что ждет президента Республики Сербской

Суд Боснии и Герцеговины осудил пророссийского политика Додика: что ждет президента Республики Сербской

Киев  •  УНН

 • 677 просмотра

Read in English

Милорад Додик приговорен к году тюрьмы и 6-летнему запрету занимать должность президента Республики Сербской. Приговор вынесен за игнорирование решений Верховного представителя ООН.

Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) вынес вердикт, приговорив Милорада Додика к одному году тюрьмы. Ранее боснийский сербский пророссийский политик проигнорировал решение Верховного представителя ООН, кроме того подверг критике приговор - Додик, вероятно, будет обжаловать вердикт суда.

Об этом передает УНН со ссылкой на Радио Телевизија Србије и Vijesti Hercegovina.

Детали

Суд Боснии и Герцеговины в среду приговорил президента Республики Сербского образования в Боснии и Герцеговине (БиГ) Милорада Додика к одному году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать должность президента Республики Сербского образования за пренебрежение решениями верховного представителя ООН.

Контекст

Судебный процесс над Додиком начался 5 февраля 2024 года. Политика обвиняют в подписании указа о вступлении в силу закона о неприменении решений Конституционного суда БиГ и решений верховного представителя. Процесс ознаменовался обвинениями защиты в адрес Суда БиГ, судей и прокуроров в предвзятости. 

Приговор первой инстанции не является окончательным. Юридический эксперт, судья Вехид Шехич, отмечает, что прежде чем делать выводы, нужно дождаться окончания апелляционного производства. 

Справка

После Дейтонского соглашения 1995 года, которое положило конец Боснийской войне, ООН назначила Верховного представителя международного сообщества, который имеет широкие полномочия:

  • право вводить или отменять законы;
  • увольнять избранных представителей и следить за соблюдением мирного соглашения.

С августа 2021 года должность занимал бывший федеральный министр сельского хозяйства Шмидт от ХСС. Он предупреждал о росте влияния Москвы в Боснии и Герцеговине.

Дополнение

Первая реакция Додика после вынесения приговора, сообщает Dnevni Avaz (ежедневная газета в Боснии и Герцеговине).

Мы должны быть веселыми! Я был обречен на то, чтобы они разбивали мне сердце целый год

- сказал Додик.

Милорад Додик во второй раз обратился к толпе в Баня-Луке и заявил, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связались с ним сразу после вынесения приговора.

Лидер боснийских сербов Додик едет к путину, обсудят "лучшую" цену на газ и строительство трубопровода22.05.23, 15:28 • 581607 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
bosniya-i-gertsegovinaБосния и Герцеговина

Обратиться по вопросам размещения рекламы