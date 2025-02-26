Суд Боснии и Герцеговины осудил пророссийского политика Додика: что ждет президента Республики Сербской

Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) вынес вердикт, приговорив Милорада Додика к одному году тюрьмы. Ранее боснийский сербский пророссийский политик проигнорировал решение Верховного представителя ООН, кроме того подверг критике приговор - Додик, вероятно, будет обжаловать вердикт суда.

Об этом передает УНН со ссылкой на Радио Телевизија Србије и Vijesti Hercegovina.

Детали

Суд Боснии и Герцеговины в среду приговорил президента Республики Сербского образования в Боснии и Герцеговине (БиГ) Милорада Додика к одному году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать должность президента Республики Сербского образования за пренебрежение решениями верховного представителя ООН.

Контекст

Судебный процесс над Додиком начался 5 февраля 2024 года. Политика обвиняют в подписании указа о вступлении в силу закона о неприменении решений Конституционного суда БиГ и решений верховного представителя. Процесс ознаменовался обвинениями защиты в адрес Суда БиГ, судей и прокуроров в предвзятости.

Приговор первой инстанции не является окончательным. Юридический эксперт, судья Вехид Шехич, отмечает, что прежде чем делать выводы, нужно дождаться окончания апелляционного производства.

Справка

После Дейтонского соглашения 1995 года, которое положило конец Боснийской войне, ООН назначила Верховного представителя международного сообщества, который имеет широкие полномочия:

С августа 2021 года должность занимал бывший федеральный министр сельского хозяйства Шмидт от ХСС. Он предупреждал о росте влияния Москвы в Боснии и Герцеговине.

Дополнение

Первая реакция Додика после вынесения приговора, сообщает Dnevni Avaz (ежедневная газета в Боснии и Герцеговине).

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