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Суд в Боснии и Герцеговине отменил ордер на арест лидера Республики Сербской Милорада Додика

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Суд Боснии и Герцеговины отменил ордер на арест Милорада Додика после его добровольной явки в прокуратуру. Додик, ранее приговоренный к году тюрьмы, теперь должен периодически отчитываться перед государственным органом.

Суд в Боснии и Герцеговине отменил ордер на арест лидера Республики Сербской Милорада Додика

Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) отменил ордер на арест лидера Республики Сербской Милорада Додика. Об этом сообщает балканская служба "Радио Свобода", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это произошло после того, как Додик добровольно явился в прокуратуру БиГ в сопровождении своего адвоката. До этого он несколько месяцев скрывался и не являлся на допросы, несмотря на то, что в стране действовало постановление о его аресте.

Сегодня же, по предложению прокуратуры БиГ, Додик был доставлен в суд, и было проведено слушание, на котором суд вынес решение о принятии предложения прокуратуры и отмене его содержания под стражей, учитывая, что было установлено, что основания, по которым он ранее находился под стражей, больше не существуют.

Ему также было приказано периодически отчитываться перед государственным органом.

Подозреваемый был специально предупрежден, что его могут задержать, если он нарушит обязательства, предусмотренные определенными запретительными мерами

- говорится в совместном заявлении суда и прокуратуры.

Издание добавляет, что обоснование длительности примененных запретительных мер будет пересматриваться каждые два месяца.

Напомним

В феврале суд Боснии и Герцеговины вынес вердикт, приговорив Милорада Додика к одному году тюрьмы за пренебрежение решениями верховного представителя ООН. Политика обвинили в подписании указа о вступлении в силу закона о неприменении решений Конституционного суда БиГ и решений верховного представителя ООН. Процесс ознаменовался обвинениями защиты в адрес суда БиГ, судей и прокуроров в предвзятости.

В марте полиция Боснии и Герцеговины получила ордер на арест Милорада Додика.

Вскоре на Додика выдали международный ордер на арест по решению боснийского суда.

Пока Интерпол отклонил запрос на задержание лидера боснийских сербов, Додику запретили въезд в ряд стран03.04.25, 18:31 • 11456 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Милорад Додик
Република Српска
Организация Объединенных Наций
Босния и Герцеговина
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