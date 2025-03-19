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Ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка видано - поліція БіГ

Київ • УНН

 • 14096 перегляди

Поліція Боснії і Герцеговини отримала ордер на арешт Мілорада Додіка, а також глав уряду і скупщини Республіки Сербської. Їх підозрюють у посяганні на конституційний лад.

Ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка видано - поліція БіГ

Директор Федерального управління поліції Боснії і Герцеговини (FUP) Вахідін Муніч підтвердив, що вони отримали ордер на арешт лідера етнічних сербів Мілорада Додіка, президента Республіки Сербської, пише УНН з посиланням на Nezavisne novine.

Деталі

Додіка, а також глав уряду Республіки Сербської Радована Вішковича і Національної скупщини Республіки Сербської Ненада Стевандіча підозрюють у посяганні на конституційний лад і було рішення суду БіГ взяти їх під варту.

"Вчора ми офіційно отримали ордер на арешт в нашій системі на цих трьох осіб, про яких вже повідомляли ЗМІ. Ордер на арешт було видано за пропозицією суду Боснії і Герцеговини", - сказав Муніч.

Він заявив, що вони "будуть арештовані, якщо прибудуть на територію Федерації БіГ".

"Їх необхідно заарештувати, тому що це обов'язок поліції. Ми розшукуємо деяких людей роками, якщо не можемо дістати їх, і коли справа доходить до арешту Додіка, Стевандіча і Вішковича, я думаю, що в цьому випадку в першу чергу зобов'язані органи державної поліції", - сказав Муніч.

За його словами, "всі поліцейські органи БіГ зобов'язані заарештовувати цих осіб, якщо вони вступають з ними в контакт, і передавати їх в юрисдикцію суду БіГ".

"Що стосується ордера, то він знаходиться в системі з вчорашнього дня, і це означає, що всі поліцейські органи на території БіГ його бачать і зобов'язані заарештувати їх", - сказав Муніч телеканалу N1.

Прокуратура Боснії і Герцеговини наказала заарештувати лідера сербських сепаратистів Додіка, той пригрозив звернутися до рф13.03.2025, 04:08 • 17765 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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