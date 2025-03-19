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Ордер на арест лидера боснийских сербов Милорада Додика выдан - полиция БиГ

Киев • УНН

 • 14094 просмотра

Полиция Боснии и Герцеговины получила ордер на арест Милорада Додика, а также глав правительства и скупщины Республики Сербской. Их подозревают в посягательстве на конституционный строй.

Ордер на арест лидера боснийских сербов Милорада Додика выдан - полиция БиГ

Директор Федерального управления полиции Боснии и Герцеговины (FUP) Вахидин Мунич подтвердил, что они получили ордер на арест лидера этнических сербов Милорада Додика, президента Республики Сербской, пишет УНН со ссылкой на Nezavisne novine.

Детали

Додика, а также глав правительства Республики Сербской Радована Вишковича и Национальной скупщины Республики Сербской Ненада Стевандича подозревают в посягательстве на конституционный строй и было решения суда БиГ заключить их под стражу.

"Вчера мы официально получили ордер на арест в нашей системе на этих трех лиц, о которых уже сообщали СМИ. Ордер на арест был выдан по предложению суда Боснии и Герцеговины", - сказал Мунич.

Он заявил, что они "будут арестованы, если прибудут на территорию Федерации БиГ".

"Их необходимо арестовать, потому что это обязанность полиции. Мы разыскиваем некоторых людей годами, если не можем достать их, и когда дело доходит до ареста Додика, Стевандича и Вишковича, я думаю, что в этом случае в первую очередь обязаны органы государственной полиции", - сказал Мунич.

По его словам, "все полицейские органы БиГ обязаны арестовывать этих лиц, если они вступают с ними в контакт, и передавать их в юрисдикцию суда БиГ".

"Что касается ордера, то он находится в системе со вчерашнего дня, и это означает, что все полицейские органы на территории БиГ его видят и обязаны арестовать их", - сказал Мунич телеканалу N1.

Прокуратура Боснии и Герцеговины приказала арестовать лидера сербских сепаратистов Додика, тот пригрозил обратиться к рф13.03.2025, 04:08 • 17764 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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