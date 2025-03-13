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Прокуратура Боснии и Герцеговины приказала арестовать лидера сербских сепаратистов Додика, тот пригрозил обратиться к рф

Киев • УНН

 • 17764 просмотра

Государственная прокуратура Боснии и Герцеговины выдала ордер на арест лидера сербских сепаратистов Милорада Додика и его помощников за игнорирование повестки в суд. Додик приговорен к году тюрьмы за игнорирование решений Верховного представителя ООН.

Прокуратура Боснии и Герцеговины приказала арестовать лидера сербских сепаратистов Додика, тот пригрозил обратиться к рф

Государственная прокуратура Боснии и Герцеговины выдала ордер на арест лидера сербских сепаратистов Милорада Додика и его помощников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, такое решение было принято из-за того, что Додик и его помощники проигнорировали повестку в суд и обратились за помощью в Государственное агентство по расследованиям и защите.

Это ничтожное дело. Это политически мотивированное дело, и мы не хотим принимать в нем участие

- заявил Додик.

Он также сообщил, что намерен провести встречи на высоком уровне с российскими политиками. В частности, Додик будет просить рф наложить вето на запланированное на ноябрь этого года продление европейской миротворческой миссии в Боснии и Герцеговине в Совете Безопасности ООН.

Напомним

В феврале суд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к году тюрьмы и 6-летнему запрету занимать должность президента Республики Сербской. Приговор был вынесен за игнорирование решений верховного представителя ООН.

Судебный процесс над Додиком начался 5 февраля 2024 года. Политика обвиняют в подписании указа о вступлении в силу закона о неприменении решений Конституционного суда Боснии и Герцеговины и решений верховного представителя ООН. Процесс ознаменовался обвинениями защиты в адрес судей и прокуроров в предвзятости.

путин наградил лидера боснийских сербов Додика орденом06.06.23, 21:43 • 313884 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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