Прокуратура Боснії і Герцеговини наказала заарештувати лідера сербських сепаратистів Додіка, той пригрозив звернутися до рф

Державна прокуратура Боснії і Герцеговини видала ордер на арешт лідера сербських сепаратистів Мілорада Додіка та його помічників. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

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Як уточнили у пресслужбі прокуратури, таке рішення було ухвалене через те, що Додік і його помічники проігнорували повістку до суду та звернулися за допомогою до Державного агентства з розслідувань та захисту.

Це нікчемна справа. Це політично мотивована справа, і ми не хочемо брати в ній участь - заявив Додік.

Він також повідомив, що має намір провести зустрічі на високому рівні з російськими політиками. Зокрема, Додік проситиме рф накласти вето на заплановане на листопад цього року продовження європейської миротворчої місії в Боснії та Герцеговині у Раді Безпеки ООН.

Нагадаємо

У лютому суд Боснії і Герцеговини засудив Мілорада Додіка до року в'язниці та 6-річної заборони обіймати посаду президента Республіки Сербської. Вирок було винесено за ігнорування рішень верховного представника ООН.

Судовий процес над Додіком розпочався 5 лютого 2024 року. Політика звинувачують у підписанні указу про набуття чинності закону про незастосування рішень Конституційного суду Боснії і Герцеговини та рішень верховного представника ООН. Процес ознаменувався звинуваченнями захисту на адресу суддів і прокурорів в упередженості.

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