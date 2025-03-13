Прокуратура Боснії і Герцеговини наказала заарештувати лідера сербських сепаратистів Додіка, той пригрозив звернутися до рф
Київ • УНН
Державна прокуратура Боснії і Герцеговині видала ордер на арешт лідера сербських сепаратистів Мілорада Додіка та його помічників через ігнорування повістки до суду. Додіка засуджено до року в'язниці за ігнорування рішень Верховного представника ООН.
Державна прокуратура Боснії і Герцеговини видала ордер на арешт лідера сербських сепаратистів Мілорада Додіка та його помічників. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Як уточнили у пресслужбі прокуратури, таке рішення було ухвалене через те, що Додік і його помічники проігнорували повістку до суду та звернулися за допомогою до Державного агентства з розслідувань та захисту.
Це нікчемна справа. Це політично мотивована справа, і ми не хочемо брати в ній участь
Він також повідомив, що має намір провести зустрічі на високому рівні з російськими політиками. Зокрема, Додік проситиме рф накласти вето на заплановане на листопад цього року продовження європейської миротворчої місії в Боснії та Герцеговині у Раді Безпеки ООН.
Нагадаємо
У лютому суд Боснії і Герцеговини засудив Мілорада Додіка до року в'язниці та 6-річної заборони обіймати посаду президента Республіки Сербської. Вирок було винесено за ігнорування рішень верховного представника ООН.
Судовий процес над Додіком розпочався 5 лютого 2024 року. Політика звинувачують у підписанні указу про набуття чинності закону про незастосування рішень Конституційного суду Боснії і Герцеговини та рішень верховного представника ООН. Процес ознаменувався звинуваченнями захисту на адресу суддів і прокурорів в упередженості.
путін нагородив лідера боснійських сербів Додіка орденом06.06.23, 21:43 • 313884 перегляди