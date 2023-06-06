путін нагородив лідера боснійських сербів Додіка орденом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент росії нагородив лідера боснійських сербів Мілорада Додіка орденом Олександра Невського, інформує УНН.
Деталі
путін нагородив Додіка офіційним указом, розміщеним на інтернет-порталі уряду росії, за «великий внесок у розвиток культурно-гуманітарних зв'язків між народами росії та Боснії та Герцеговини».
Відзнака сталась після зустрічі Додіка та путіна в москві наприкінці травня, на якій президент боснійської Республіки Сербської, де переважають серби, заявив, що росію «просто змусили провести військову операцію» в Україні.
Доповнення
Орден Олександра Невського вручається росіянам за внесок у розвиток країни, пропрацювавши на державних посадах щонайменше 20 років.
Орденом також нагороджуються видні іноземні політики, громадські діячі або представники за їхню роль у розвитку багатостороннього співробітництва з росією.
2019 року таку ж нагороду отримав президент Сербії Олександр Вучич.