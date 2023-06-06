путин наградил лидера боснийских сербов Додика орденом

Детали

путин наградил Додика официальным указом, размещенным на интернет-портале правительства россии, за «большой вклад в развитие культурно-гуманитарных связей между народами россии и Боснии и Герцеговины».

Награда случилась после встречи Додика и путина в москве в конце мая, на которой президент боснийской Республики Сербской, где преобладают сербы, заявил, что россию «просто заставили провести военную операцию» в Украине.

Дополнение

Орден Александра Невского вручается россиянам за вклад в развитие страны, проработавшим на государственных должностях не менее 20 лет.

Орденом также награждаются видные иностранные политики, общественные деятели или представители за их роль в развитии многостороннего сотрудничества с россией.

В 2019 году такую же награду получил президент Сербии Александр Вучич.