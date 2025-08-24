$41.220.00
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 33967 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 36313 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 34982 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 22258 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 46426 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 32219 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 31565 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25689 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 25075 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14134 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
В Республике Сербской запланировали референдум по приговору суда Боснии и Герцеговины против Додика

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Парламент Республики Сербской принял решение провести референдум по приговору суда Боснии и Герцеговины против президента РС Милорада Додика. Плебисцит запланирован на 25 октября.

В Республике Сербской запланировали референдум по приговору суда Боснии и Герцеговины против Додика

Парламент Республики Сербской (РС) принял решение провести референдум относительно приговора суда Боснии и Герцеговины (БиГ) в отношении президента РС Милорада Додика и решения ЦИК БиГ о прекращении его мандата. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что этот шаг, который был единогласно одобрен парламентом в Баня-Луке, был предложен Милорадом Додиком после того, как Верховный суд страны в столице Сараево лишил его мандата президента РС и запретил ему занимать политические должности.

На референдуме, запланированном на 25 октября, 1,2 миллиона избирателей в боснийско-сербском анклаве спросят, поддерживают ли они "решение неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и вердикты неконституционного суда Боснии и Герцеговины" против Додика

- пишет издание.

Издание указывает, что 66-летний лидер заявил, что ожидает "решительное "нет".

"Это последний этап перетягивания каната между центральным правительством в Сараево и Додиком, который может угрожать целостности страны с населением 3,3 миллиона. Додик последовательно требовал большей автономии для Республики Сербской, которой он руководил почти два десятилетия, и угрожал сецессией (выходом из состава БиГ - УНН)", - говорится в статье.

Напомним

В начале августа Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины отменила мандат президента Республики Сербской Милорада Додика. Это решение не является окончательным, поскольку защита Додика имеет право на апелляцию.

Ранее Апелляционный суд Боснии и Герцеговины оставил в силе приговор первой инстанции, согласно которому пророссийский лидер боснийских сербов Милорад Додик был приговорен к одному году тюремного заключения и получил шестилетний запрет занимать должность президента Республики Сербской.

Пока Интерпол отклонил запрос на задержание лидера боснийских сербов, Додику запретили въезд в ряд стран03.04.25, 18:31 • 11459 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Милорад Додик
Република Српска
Босния и Герцеговина