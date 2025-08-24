В Республике Сербской запланировали референдум по приговору суда Боснии и Герцеговины против Додика

Парламент Республики Сербской (РС) принял решение провести референдум относительно приговора суда Боснии и Герцеговины (БиГ) в отношении президента РС Милорада Додика и решения ЦИК БиГ о прекращении его мандата. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что этот шаг, который был единогласно одобрен парламентом в Баня-Луке, был предложен Милорадом Додиком после того, как Верховный суд страны в столице Сараево лишил его мандата президента РС и запретил ему занимать политические должности.

На референдуме, запланированном на 25 октября, 1,2 миллиона избирателей в боснийско-сербском анклаве спросят, поддерживают ли они "решение неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и вердикты неконституционного суда Боснии и Герцеговины" против Додика - пишет издание.

Издание указывает, что 66-летний лидер заявил, что ожидает "решительное "нет".

"Это последний этап перетягивания каната между центральным правительством в Сараево и Додиком, который может угрожать целостности страны с населением 3,3 миллиона. Додик последовательно требовал большей автономии для Республики Сербской, которой он руководил почти два десятилетия, и угрожал сецессией (выходом из состава БиГ - УНН)", - говорится в статье.

Напомним

В начале августа Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины отменила мандат президента Республики Сербской Милорада Додика. Это решение не является окончательным, поскольку защита Додика имеет право на апелляцию.

Ранее Апелляционный суд Боснии и Герцеговины оставил в силе приговор первой инстанции, согласно которому пророссийский лидер боснийских сербов Милорад Додик был приговорен к одному году тюремного заключения и получил шестилетний запрет занимать должность президента Республики Сербской.

Пока Интерпол отклонил запрос на задержание лидера боснийских сербов, Додику запретили въезд в ряд стран