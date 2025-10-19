Республіка Сербська офіційно відсторонила Мілорада Додіка: призначено тимчасову президентку

Парламент Республіки Сербської, автономного утворення у складі Боснії і Герцеговини, офіційно затвердив відставку проросійського лідера Мілорада Додіка та призначив Ану Трішич Бабич тимчасовою президенткою. Вона обійматиме посаду до проведення виборів 23 листопада, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Це рішення стало першим офіційним підтвердженням того, що Додік втратив посаду після заборони державного суду займатися політичною діяльністю. Раніше політик відмовлявся визнавати рішення суду і продовжував виконувати президентські обов’язки, попри звинувачення у невиконанні рішень міжнародного представника та Конституційного суду.

Поки Інтерпол відхилив запит на затримання лідера боснійських сербів, Додіку заборонили в'їзд до низки країн

Парламент також скасував низку сепаратистських законів, ухвалених за ініціативою Додіка протягом минулого року – крок, який міжнародна спільнота сприйняла як ознаку стабілізації в регіоні.

Сам Додік, коментуючи рішення депутатів, заявив, що його політичний курс не зміниться.

Республіка Сербська не змінить своєї політики, а сецесія залишається нашою кінцевою метою. Але цей крок ми маємо зробити у координації з іноземними партнерами – сказав він.

Своєю чергою, Державний департамент США привітав призначення нової тимчасової президентки, зазначивши, що це результат дипломатичних зусиль, спрямованих на зменшення напруження в країні.

Сполучені Штати вітають сьогоднішні дії Національної скупщини Республіки Сербської, які підтверджують стабільність у Боснії та Герцеговині. Вони також прокладуть курс на конструктивне партнерство зі Сполученими Штатами на основі взаємних інтересів, економічного потенціалу та спільного процвітання – заявив старший співробітник Бюро Держдепартаменту з питань Європи та Євразії Брендан Ханрахан.

Напередодні Міністерство фінансів США повідомило про виключення чотирьох соратників Додіка зі списку санкцій. Сам політик, який перебуває під санкціями США, Великої Британії та низки європейських країн за дії, що підривають Дейтонську мирну угоду, привітав цей крок, назвавши його "ознакою змін".

Нагадаємо

У серпні Центральна виборча комісія Боснії та Герцеговини скасувала мандат президента Республіки Сербської Мілораду Додіку. У відповідь той зробив низку провокативних та грубих заяв.

Суд Боснії і Герцеговини скасував ордер на арешт Мілорада Додіка після його добровільної явки до прокуратури. Додік, раніше засуджений до року в'язниці, тепер має періодично звітувати перед державним органом.

Пізніше парламент Республіки Сербської ухвалив провести референдум стосовно вироку суду Боснії і Герцеговини щодо Додіка та рішення ЦВК про припинення його мандата. Ініціатором такої ідеї став сам Додік.