Республика Сербская официально отстранила Милорада Додика: назначена временная президент

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

Парламент Республики Сербской официально утвердил отставку пророссийского лидера Милорада Додика и назначил Ану Тришич Бабич временным президентом до выборов 23 ноября. Это решение стало первым официальным подтверждением потери Додиком должности после запрета суда заниматься политической деятельностью.

Республика Сербская официально отстранила Милорада Додика: назначена временная президент

Парламент Республики Сербской, автономного образования в составе Боснии и Герцеговины, официально утвердил отставку пророссийского лидера Милорада Додика и назначил Ану Тришич Бабич временным президентом. Она будет занимать должность до проведения выборов 23 ноября, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Это решение стало первым официальным подтверждением того, что Додик потерял должность после запрета государственного суда заниматься политической деятельностью. Ранее политик отказывался признавать решения суда и продолжал исполнять президентские обязанности, несмотря на обвинения в невыполнении решений международного представителя и Конституционного суда.

Пока Интерпол отклонил запрос на задержание лидера боснийских сербов, Додику запретили въезд в ряд стран03.04.25, 18:31 • 11468 просмотров

Парламент также отменил ряд сепаратистских законов, принятых по инициативе Додика в течение прошлого года – шаг, который международное сообщество восприняло как признак стабилизации в регионе.

Сам Додик, комментируя решение депутатов, заявил, что его политический курс не изменится.

Республика Сербская не изменит своей политики, а сецессия остается нашей конечной целью. Но этот шаг мы должны сделать в координации с иностранными партнерами 

– сказал он.

В свою очередь, Государственный департамент США приветствовал назначение нового временного президента, отметив, что это результат дипломатических усилий, направленных на уменьшение напряженности в стране.

Соединенные Штаты приветствуют сегодняшние действия Национальной скупщины Республики Сербской, которые подтверждают стабильность в Боснии и Герцеговине. Они также проложат курс на конструктивное партнерство с Соединенными Штатами на основе взаимных интересов, экономического потенциала и общего процветания 

– заявил старший сотрудник Бюро Госдепартамента по вопросам Европы и Евразии Брендан Ханрахан.

Накануне Министерство финансов США сообщило об исключении четырех соратников Додика из списка санкций. Сам политик, находящийся под санкциями США, Великобритании и ряда европейских стран за действия, подрывающие Дейтонское мирное соглашение, приветствовал этот шаг, назвав его "признаком перемен".

Напомним

В августе Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины отменила мандат президента Республики Сербской Милорада Додика. В ответ тот сделал ряд провокационных и грубых заявлений. 

Суд Боснии и Герцеговины отменил ордер на арест Милорада Додика после его добровольной явки в прокуратуру. Додик, ранее приговоренный к году тюрьмы, теперь должен периодически отчитываться перед государственным органом.

Позже парламент Республики Сербской принял решение провести референдум относительно приговора суда Боснии и Герцеговины в отношении Додика и решения ЦИК о прекращении его мандата. Инициатором такой идеи стал сам Додик. 

Степан Гафтко

