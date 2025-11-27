Босния и Герцеговина не разрешила самолету главы МИД Венгрии приземлиться: стала известна причина
Киев • УНН
Босния и Герцеговина отказалась принять военный самолет с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Причиной названа многолетняя поддержка Венгрией Милорада Додика, действия которого подрывают суверенитет Боснии и Герцеговины.
Босния и Герцеговина отказалась принять военный самолет с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщил в Facebook боснийский министр обороны Зукан Хелез, передает УНН.
Детали
Причиной отказа в посадке Хелез назвал многолетнюю поддержку со стороны властей Венгрии Милорада Додика, бывшего президента Республики Сербской (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины, образованное в результате войны 1992-1995 годов – ред.). Действия последнего подрывают суверенитет, территориальную целостность и целостность Боснии и Герцеговины.
Также венгерская сторона не дала четких объяснений относительно того, почему министр иностранных дел прилетает военным самолетом, заявил Хелез.
Как министр обороны Боснии и Герцеговины, мой долг - защищать конституционный строй, законы и интересы Боснии и Герцеговины. Поэтому я принял решение не утверждать этот рейс, пока не будет обеспечена полная прозрачность и уважение к нашей стране
Напомним
Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины отменила мандат президента Республики Сербской Милораду Додику. В ответ тот сделал ряд провокационных и грубых заявлений.
Суд Боснии и Герцеговины отменил ордер на арест Милорада Додика после его добровольной явки в прокуратуру. Додик, ранее приговоренный к году тюрьмы, теперь должен периодически отчитываться перед государственным органом.
Позже парламент Республики Сербской принял решение провести референдум относительно приговора суда Боснии и Герцеговины по Додику и решения ЦИК о прекращении его мандата. Инициатором такой идеи стал сам Додик.
Далее парламент Республики Сербской официально утвердил отставку пророссийского лидера Милорада Додика и назначил Ану Тришич Бабич временной президенткой.