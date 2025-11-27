$42.400.03
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 26338 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 55780 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственности
26 ноября, 15:41 • 29569 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 28911 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работе
26 ноября, 15:02 • 20481 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотник
26 ноября, 14:47 • 12614 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследование
26 ноября, 14:38 • 10461 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФ
Эксклюзив
26 ноября, 14:29 • 10220 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
26 ноября, 14:17 • 32134 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах Украины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Босния и Герцеговина не разрешила самолету главы МИД Венгрии приземлиться: стала известна причина

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Босния и Герцеговина отказалась принять военный самолет с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Причиной названа многолетняя поддержка Венгрией Милорада Додика, действия которого подрывают суверенитет Боснии и Герцеговины.

Босния и Герцеговина не разрешила самолету главы МИД Венгрии приземлиться: стала известна причина

Босния и Герцеговина отказалась принять военный самолет с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщил в Facebook боснийский министр обороны Зукан Хелез, передает УНН.

Детали

Причиной отказа в посадке Хелез назвал многолетнюю поддержку со стороны властей Венгрии Милорада Додика, бывшего президента Республики Сербской (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины, образованное в результате войны 1992-1995 годов – ред.). Действия последнего подрывают суверенитет, территориальную целостность и целостность Боснии и Герцеговины.

Также венгерская сторона не дала четких объяснений относительно того, почему министр иностранных дел прилетает военным самолетом, заявил Хелез.

Как министр обороны Боснии и Герцеговины, мой долг - защищать конституционный строй, законы и интересы Боснии и Герцеговины. Поэтому я принял решение не утверждать этот рейс, пока не будет обеспечена полная прозрачность и уважение к нашей стране

- говорится в заявлении.

Напомним

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины отменила мандат президента Республики Сербской Милораду Додику. В ответ тот сделал ряд провокационных и грубых заявлений.

Суд Боснии и Герцеговины отменил ордер на арест Милорада Додика после его добровольной явки в прокуратуру. Додик, ранее приговоренный к году тюрьмы, теперь должен периодически отчитываться перед государственным органом.

Позже парламент Республики Сербской принял решение провести референдум относительно приговора суда Боснии и Герцеговины по Додику и решения ЦИК о прекращении его мандата. Инициатором такой идеи стал сам Додик.

Далее парламент Республики Сербской официально утвердил отставку пророссийского лидера Милорада Додика и назначил Ану Тришич Бабич временной президенткой.

Евгений Устименко

