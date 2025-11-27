$42.400.03
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 26176 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 55509 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
26 листопада, 15:41 • 29433 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 28806 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі
26 листопада, 15:02 • 20438 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотник
26 листопада, 14:47 • 12581 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідження
26 листопада, 14:38 • 10453 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рф
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 10208 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 32022 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси України
Боснія і Герцеговина не дозволила літаку глави МЗС Угорщини приземлитися: стала відома причина

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Боснія і Герцеговина відмовилася прийняти військовий літак з очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто. Причиною названо багаторічну підтримку Угорщиною Мілорада Додіка, дії якого підривають суверенітет Боснії і Герцеговини.

Боснія і Герцеговина не дозволила літаку глави МЗС Угорщини приземлитися: стала відома причина

Боснія і Герцеговина відмовилася прийняти військовий літак з очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто. Про це повідомив в Facebook боснійський міністр оборони Зукан Хелез, передає УНН.

Деталі

Причиною відмови у посадці Хелез назвав багаторічну підтримку з боку влади Угорщини Мілорада Додіка, колишнього президента Республіки Сербської (державне утворення на території Боснії і Герцеговини, утворене в результаті війни 1992-1995 років – ред.). Дії останнього підривають суверенітет, територіальну цілісність та цілісність Боснії і Герцеговини.

Також угорська сторона не дала чітких пояснень щодо того, чому міністр закордонних справ прилітає військовим літаком, заявив Хелез.

Як міністр оборони Боснії і Герцеговини, мій обов'язок - захищати конституційний лад, закони та інтереси Боснії і Герцеговини. Тому я прийняв рішення не затверджувати цей рейс, поки не буде забезпечена повна прозорість та повага до нашої країни

- йдеться в заяві.

Нагадаємо

Центральна виборча комісія Боснії та Герцеговини скасувала мандат президента Республіки Сербської Мілораду Додіку. У відповідь той зробив низку провокативних та грубих заяв.

Суд Боснії і Герцеговини скасував ордер на арешт Мілорада Додіка після його добровільної явки до прокуратури. Додік, раніше засуджений до року в'язниці, тепер має періодично звітувати перед державним органом.

Пізніше парламент Республіки Сербської ухвалив провести референдум стосовно вироку суду Боснії і Герцеговини щодо Додіка та рішення ЦВК про припинення його мандата. Ініціатором такої ідеї став сам Додік.

Далі парламент Республіки Сербської офіційно затвердив відставку проросійського лідера Мілорада Додіка та призначив Ану Трішич Бабич тимчасовою президенткою.

Євген Устименко

