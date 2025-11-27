Боснія і Герцеговина не дозволила літаку глави МЗС Угорщини приземлитися: стала відома причина
Київ • УНН
Боснія і Герцеговина відмовилася прийняти військовий літак з очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто. Причиною названо багаторічну підтримку Угорщиною Мілорада Додіка, дії якого підривають суверенітет Боснії і Герцеговини.
Боснія і Герцеговина відмовилася прийняти військовий літак з очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто. Про це повідомив в Facebook боснійський міністр оборони Зукан Хелез, передає УНН.
Деталі
Причиною відмови у посадці Хелез назвав багаторічну підтримку з боку влади Угорщини Мілорада Додіка, колишнього президента Республіки Сербської (державне утворення на території Боснії і Герцеговини, утворене в результаті війни 1992-1995 років – ред.). Дії останнього підривають суверенітет, територіальну цілісність та цілісність Боснії і Герцеговини.
Також угорська сторона не дала чітких пояснень щодо того, чому міністр закордонних справ прилітає військовим літаком, заявив Хелез.
Як міністр оборони Боснії і Герцеговини, мій обов'язок - захищати конституційний лад, закони та інтереси Боснії і Герцеговини. Тому я прийняв рішення не затверджувати цей рейс, поки не буде забезпечена повна прозорість та повага до нашої країни
Нагадаємо
Центральна виборча комісія Боснії та Герцеговини скасувала мандат президента Республіки Сербської Мілораду Додіку. У відповідь той зробив низку провокативних та грубих заяв.
Суд Боснії і Герцеговини скасував ордер на арешт Мілорада Додіка після його добровільної явки до прокуратури. Додік, раніше засуджений до року в'язниці, тепер має періодично звітувати перед державним органом.
Пізніше парламент Республіки Сербської ухвалив провести референдум стосовно вироку суду Боснії і Герцеговини щодо Додіка та рішення ЦВК про припинення його мандата. Ініціатором такої ідеї став сам Додік.
Далі парламент Республіки Сербської офіційно затвердив відставку проросійського лідера Мілорада Додіка та призначив Ану Трішич Бабич тимчасовою президенткою.