В Польше поезд с сотнями пассажиров врезался в грузовик, застрявший на железнодорожном переезде
Киев • УНН
В Гданьске поезд врезался в грузовик на переезде, пассажиры не пострадали. Авария задержала 279 поездов и причинила ущерб в размере 140 тысяч злотых.
В Гданьске поезд сообщением Гдыня-Главная — Зелёна-Гура врезался в грузовик, застрявший между шлагбаумами на железнодорожном переезде. В поезде находились около 250–300 человек, никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.
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По данным PKP Polskie Linie Kolejowe, 42-летний гражданин Боснии и Герцеговины въехал на переезд, когда шлагбаумы уже начали опускаться. Свидетели сигнализировали водителю, чтобы он сломал шлагбаум и выехал с путей, однако мужчина этого не сделал. В прицеп грузовика врезался поезд.
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Водителю предъявили обвинение в создании непосредственной опасности катастрофы на наземном транспорте. Он не признал вину и дал показания. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
Сотни поездов прибыли с опозданием
Авария серьёзно нарушила движение на маршруте Тчев — Гданьск. Всего задержали 279 поездов, суммарное время опозданий превысило 17,5 тыс. минут. Ещё 30 рейсов на части маршрута отменили, а 45 направили в объезд.
Стоимость ремонта повреждённой инфраструктуры, локомотива и оборудования переезда оценили примерно в 140 тыс. злотых. PKP PLK планирует через суд потребовать от виновника аварии компенсации этих расходов.
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