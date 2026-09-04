В Польше поезд с сотнями пассажиров врезался в грузовик, застрявший на железнодорожном переезде

В Гданьске поезд сообщением Гдыня-Главная — Зелёна-Гура врезался в грузовик, застрявший между шлагбаумами на железнодорожном переезде. В поезде находились около 250–300 человек, никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

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По данным PKP Polskie Linie Kolejowe, 42-летний гражданин Боснии и Герцеговины въехал на переезд, когда шлагбаумы уже начали опускаться. Свидетели сигнализировали водителю, чтобы он сломал шлагбаум и выехал с путей, однако мужчина этого не сделал. В прицеп грузовика врезался поезд.

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Водителю предъявили обвинение в создании непосредственной опасности катастрофы на наземном транспорте. Он не признал вину и дал показания. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

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Авария серьёзно нарушила движение на маршруте Тчев — Гданьск. Всего задержали 279 поездов, суммарное время опозданий превысило 17,5 тыс. минут. Ещё 30 рейсов на части маршрута отменили, а 45 направили в объезд.

Стоимость ремонта повреждённой инфраструктуры, локомотива и оборудования переезда оценили примерно в 140 тыс. злотых. PKP PLK планирует через суд потребовать от виновника аварии компенсации этих расходов.

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