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В Польше столкнулись два пассажирских поезда, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 900 просмотра

В Великопольском воеводстве вечером 25 июня столкнулись два пассажирских поезда, несколько вагонов сошли с рельсов. Пять человек госпитализированы, движение на линии временно остановлено.

В Польше столкнулись два пассажирских поезда, есть пострадавшие

В Великопольском воеводстве Польши вечером 25 июня столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего несколько вагонов сошли с рельсов. По меньшей мере пять человек госпитализированы, еще нескольким оказали помощь на месте, сообщает Polsat News, пишет УНН.

Детали

Авария произошла недалеко от станции Бялосливье, где столкнулись поезд PKP Intercity сообщением Бялогард – Варшава и региональный поезд Polregio, следовавший по маршруту Пила – Быдгощ. По данным спасателей, в поездах находились около 200 пассажиров.

Несколько вагонов сошли с рельсов

В результате столкновения с рельсов сошли три вагона PKP Intercity и секция поезда Polregio. Также повреждена железнодорожная инфраструктура, в частности стрелочные переводы. На месте работают более десяти пожарно-спасательных подразделений, медики и технические службы железной дороги.

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По словам представителя PKP Intercity Михала Вжосека, "трем лицам оказали неотложную медицинскую помощь на месте. Пять человек доставили в ближайшую больницу для обследования".

Движение поездов временно приостановили

Пассажиров обоих поездов эвакуировали автобусами. Движение на железнодорожной линии Пила – Быдгощ временно остановлено, его восстановление ожидается не ранее пятницы.

Причины аварии установит специальная комиссия. Информации о погибших на данный момент нет.

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Степан Гафтко

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