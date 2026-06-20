Почти 90 человек пострадали при столкновении поездов в Англии, 11 человек в критическом состоянии

Стало известно количество пострадавших в результате столкновения двух пассажирских поездов недалеко от города Бедфорд к северу от Лондона. По данным Службы скорой помощи Восточной Англии, травмы различной степени тяжести получили 89 человек, пишет УНН.

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Сообщается, что 11 пассажиров получили очень тяжелые травмы, еще 22 человека получили ранения средней степени тяжести. Кроме того, 56 человек отделались легкими повреждениями.

Ранее Британская транспортная полиция подтвердила гибель одного человека в результате аварии. По предварительным данным, столкнулись два поезда компании East Midlands Railway, которые следовали до лондонского вокзала Сент-Панкрас. Один из них ехал из Корби, другой – из Ноттингема.

На месте трагедии продолжают работать полицейские, пожарные и медики. Обстоятельства аварии устанавливают следователи.

Два пассажирских поезда столкнулись в Англии, есть погибший и раненые