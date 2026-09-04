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У Польщі потяг із сотнями пасажирів врізався у вантажівку, яка застрягла на переїзді

Київ • УНН

 • 292 перегляди

У Гданську потяг врізався у вантажівку на переїзді, пасажири не постраждали. Аварія затримала 279 потягів і спричинила збитки на 140 тисяч злотих.

У Польщі потяг із сотнями пасажирів врізався у вантажівку, яка застрягла на переїзді

У Гданську потяг сполученням Гдиня-Головна – Зелена Гура врізався у вантажівку, яка застрягла між шлагбаумами на залізничному переїзді. У потязі перебували близько 250-300 людей, ніхто з пасажирів не постраждав. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

За даними PKP Polskie Linie Kolejowe, 42-річний громадянин Боснії і Герцеговини заїхав на переїзд, коли шлагбауми вже почали опускатися. Свідки сигналізували водієві, щоб він зламав шлагбаум і виїхав із колії, однак чоловік цього не зробив. У причіп вантажівки врізався потяг.

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Водієві висунули обвинувачення у створенні безпосередньої небезпеки катастрофи на наземному транспорті. Він не визнав провини та дав свідчення. Чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі.

Сотні потягів прибули із запізненням

Аварія серйозно порушила рух на маршруті Тчев – Гданськ. Загалом затримали 279 потягів, сумарний час запізнень перевищив 17,5 тис. хвилин. Ще 30 рейсів на частині маршруту скасували, а 45 спрямували в об'їзд.

Вартість ремонту пошкодженої інфраструктури, локомотива та обладнання переїзду оцінили приблизно у 140 тис. злотих. PKP PLK планує через суд вимагати від винуватця аварії компенсації цих витрат.

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Степан Гафтко

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Дорожньо-транспортна пригода
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Гданськ
Боснія і Герцеговина
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